A.B.İ. dizisi final mi yapıyor, neden? A.B.İ. ne zaman final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak?

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A.B.İ. dizisiyle ilgili final gelişmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni sezonda beklenen reyting performansını yakalayamayan yapımın ekranlara veda edeceği tarih ve final yapacağı bölüm belli oldu. İzleyiciler, “A.B.İ. son bölüm ne zaman yayınlanacak?”, “A.B.İ. kaçıncı bölümde final yapacak?” sorularına yanıt ararken, dizinin final kararının ayrıntıları da merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

A.B.İ. FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi final yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yeniden bir araya getiren yapım, ekran macerasını 23. bölümüyle noktalayacak.

A.B.İ. NEDEN FİNAL YAPIYOR?

A.B.İ. dizisinin final kararında reyting sonuçları etkili oldu. İlk sezonunda Total grubunda 11'in üzerinde reyting alarak dikkat çeken dizi, ikinci sezonunda beklenen yükselişi yakalayamadı. Salı akşamı yaşanan yoğun dizi rekabetinde de istenilen reyting seviyesine ulaşamayan yapım için final kararı alındı.

A.B.İ. NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

A.B.İ. dizisi, 6 Ekim 2026 Salı akşamı final bölümüyle ekranlara veda edecek.

A.B.İ. KAÇINCI BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK?

A.B.İ., 23. bölümüyle final yapacak. Dizinin 6 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 23. bölümü, yapımın son bölümü olacak.