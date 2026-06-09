A.B.İ. 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"ATV’nin bu sezona damga vuran dev bütçeli projesi A.B.İ., izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', genç yıldız Afra Saraçoğlu’nun ise 'Çağla' rolüyle sergilediği performans, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümün hemen ardından dizinin tutkunları, 'A.B.İ. gelecek hafta neler olacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen A.B.İ. 19. bölüm fragmanı izle videoları ve son gelişmelere dair tüm detaylar netleşiyor."

A.B.İ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?,

A.B.İ dizisi 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ.'nin merkezinde, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan'ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. Dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu üstlenerek merak uyandıran bir uyum sergiliyor.

A.B.İ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar. Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir. Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar. Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.