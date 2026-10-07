Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etmesiyle gündeme geldi. TFF tarafından yapılan açıklamada, Ayaz'ın 5 Ekim 2026 tarihinde Genel Sekreterlik görevinden istifasını federasyona sunduğu bildirildi. Ayaz'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasındaki akrabalık bağı merak konusu oldu. Peki, Abdullah Ayaz kimdir, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun neyi oluyor? TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TFF GENEL SEKRETERİ ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevini 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürüttü. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla Genel Sekreterlik görevine getirilen Ayaz, bu görevini 5 Ekim 2026 tarihinde sunduğu istifayla bıraktı. TFF'nin resmi duyurusunda Ayaz'ın göreve getirildiği dönemdeki eğitim ve kariyer bilgilerine de yer verildi.

Abdullah Ayaz, 1 Şubat 1981 doğumludur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. TFF'nin paylaştığı bilgilere göre Ayaz, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Ayrıca meclis görevleriyle birlikte 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip olduğu belirtildi.

Ayaz'ın TFF Genel Sekreterliği görevine getirildiği dönem, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığı'na seçilmesinin ardından gerçekleşti. TFF'nin faaliyet raporunda da Ayaz'ın 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan duyurunun ardından görevi Taner Senseven'den devraldığı bilgisi yer aldı.

ABDULLAH AYAZ İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN NEYİ OLUYOR?

Abdullah Ayaz ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu arasındaki akrabalık bağı, Ayaz'ın Genel Sekreterlik görevine getirildiği dönemde de gündeme geldi.

Hacıosmanoğlu, kendisine yöneltilen TFF'de akrabalarının görev aldığı yönündeki eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada Abdullah Ayaz'ın yeğeni olduğunu söyledi. Böylece Hacıosmanoğlu ile Ayaz arasındaki ilişkinin amca-dayı/yeğen değil, Hacıosmanoğlu'nun ifadesiyle amca tarafından değil, abla tarafından yeğenlik bağı olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Ayaz'ın TFF Genel Sekreterliği görevine atanmasıyla ilgili resmi TFF duyurusunda ise akrabalık ilişkisine ilişkin herhangi bir değerlendirme yer almadı; duyuruda Ayaz'ın eğitim ve profesyonel geçmişine ilişkin bilgilere yer verildi.

ABDULLAH AYAZ KAÇ YAŞINDA?

Abdullah Ayaz, 1 Şubat 1981 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ABDULLAH AYAZ NERELİ?

Abdullah Ayaz'ın nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğum yeri veya memleketine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

TFF'nin resmi biyografi bilgisinde Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüpleri ile sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptığı ve 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak aynı resmi duyuruda nereli olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmamıştır.

Bu nedenle Abdullah Ayaz'ın memleketine ilişkin burada verilen bilgilerin dışında herhangi bir ek bilgiye yer verilmemektedir.