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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Abdülkerim Bardakcı’nın cezası belli oldu. Peki, Abdülkerim Bardakcı kaç maç ceza aldı, Konyaspor maçında oynayacak mı? Detaylar...

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

PFDK, Abdülkerim Bardakcı’ya 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Galatasaraylı futbolcu ayrıca 67 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF’nin resmi açıklamasında cezanın, 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gerçekleşen kavga eylemi nedeniyle verildiği belirtildi. PFDK kararında Futbol Disiplin Talimatı’nın 45/1-a ve 35/4. maddeleri ile 12. maddenin uygulandığı ifade edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor- Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’ın 30 Ekim 2026 Cuma günü oynayacağı Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklanan kamp kadrosunda da Abdülkerim Bardakcı yer almadı. Milli futbolcu, aldığı 2 maçlık men cezasının ilk maçını Konyaspor karşısında çekecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN CEZASI NEDEN VERİLDİ?

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan gerginlik sırasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanırken, maçın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan olaylar nedeniyle Bardakcı ve Fenerbahçeli Archie Brown PFDK’ya sevk edildi.

TFF, Bardakcı'nın cezasını kavga eylemi gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men olarak açıkladı. Aynı olay nedeniyle Archie Brown'a ise 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

İki maçlık ceza alan Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. İkinci maçta da görev alamayacak olan milli futbolcunun dönüşü, cezasının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray, bu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sahaya çıkacak.