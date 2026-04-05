Süper Lig'in zorlu deplasmanlarından biri olan Göztepe mücadelesi öncesinde Galatasaray camiası, yıldız savunmacı Abdülkerim Bardakcı'dan gelecek habere kilitlendi. Defans hattındaki eksiklerin takımı nasıl etkileyeceğini merak eden futbolseverler için Abdülkerim Bardakcı’nın güncel ceza durumunu ve resmi raporları mercek altına aldık. Peki, Abdülkerim Bardakcı Göztepe maçında cezalı mı, Göztepe maçında oynayabilir mi?

DERBİ BİTTİ SAHA BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyen dev derbinin son düdüğüyle birlikte saha içi bir anda karıştı. Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, galibiyetin önüne geçti. Maç biter bitmez alevlenen gerginlikte en çok konuşulan isim ise sarı-kırmızılıların tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki nefes kesen mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon tavan yaptı. Sahadaki rekabetin hırsı, maç sonunda oyuncular arasındaki sözlü tartışmalara dönüştü. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında başlayan sert diyalog, kısa sürede fiziksel bir itişmeye evrildi. Sahadaki gergin atmosfer tribünlere de yansırken, teknik heyetlerin müdahalesi gecikmedi.

TAKIM ARKADAŞLARI VE GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Olayların kontrolden çıkmasını engellemek için her iki takımın oyuncuları ve stadyum güvenlik görevlileri saniyeler içinde olay yerine akın etti. Gerilimi yatıştırmak için yoğun çaba sarf edilirken, Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi de sahadaydı. Arjantinli golcü, oldukça sinirli olduğu gözlenen takım arkadaşı Abdülkerim’i elinden tutarak olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı ve soyunma odası koridorlarına yönlendirdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI’YA KIRMIZI KART ŞOKU

Yaşanan arbedeyi yakından takip eden maçın hakemi Cihan Aydın, olayların yatışmasının ardından kararını verdi. Maç esnasında sarı kartı bulunan Abdülkerim Bardakcı, bitiş düdüğünden sonra rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu karar, Galatasaray camiasında soğuk duş etkisi yarattı.

KRİTİK EKSİK: ABDÜLKERİM BARDAKCI GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen milli savunmacı, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki bir sonraki kritik sınavında sahada olamayacak. Abdülkerim Bardakcı, ligin dişli ekiplerinden Göztepe ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında bu önemli eksikliği nasıl dolduracağı ise şimdiden merak konusu oldu.