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Abdülkadir Özkan, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla gündeme gelen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Özkan'ın eğitim ve kariyer geçmişinde iletişim, kamu yönetimi, stratejik iletişim ve uluslararası ilişkiler alanları öne çıkıyor. Peki, Abdulkadir Özkan kimdir? Tera Holding YK üyesi Abdulkadir Özkan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TERA HOLDİNG YK ÜYESİ ABDULKADİR ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul'da doğan Abdülkadir Özkan, 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında iletişim bilimi alanında çalışmalar yapan Özkan, iletişim siyaseti ve medya-siyaset ilişkileri üzerine kitap ve çeşitli yayınlar kaleme aldı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde kamu yönetimi, stratejik iletişim ve uluslararası ilişkiler alanlarında görevler üstlenen Özkan, 2011-2019 yılları arasında Ankara'da çeşitli üst düzey kamu görevlerinde bulundu ve aynı dönemde Başbakan Başmüşaviri olarak görev yaptı. Ayrıca UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Özkan, kamu görevlerinin ardından özel sektörde de faaliyet gösterdi. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dolmabahçe Holding; savunma sanayii, dış ticaret, inşaat ve gayrimenkul, kıymetli madenler ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor.

ABDULKADİR ÖZKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Abdülkadir Özkan'ın doğum yılına ilişkin doğrulanabilir kaynaklarda bilgi yer almıyor. Biyografisinde Özkan'ın İstanbul'da doğduğu belirtiliyor.

Özkan, 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite döneminde iletişim bilimi üzerine akademik çalışmalar yürüttüğü ve özellikle iletişim siyaseti ile medya-siyaset ilişkileri konusunda yayınlar yaptığı belirtiliyor.

ABDULKADİR ÖZKAN NEDEN TUTUKLANDI?

Abdülkadir Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özkan, Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile birlikte adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Özkan hakkında daha sonra tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarındaki işlemler ile şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin incelendiği bildirildi. Dosyada yöneticilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarına ilişkin incelemelerin de bulunduğu aktarıldı.

Ancak mevcut açıklamalarda Abdülkadir Özkan'ın hangi spesifik işlem veya eylem nedeniyle tutuklandığına ilişkin kendisine özgü ayrıntılı bir gerekçe kamuoyuna açıklanmış değil. Bu nedenle tutuklama kararının gerekçesine ilişkin, soruşturma dosyasında yer almayan ek bir iddia ortaya koymak mümkün değil.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında tutuklama kararları verilmişti.