Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan olayda, TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, konakladığı otelde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Tolkun’un vefatıyla ilgili detaylar, olayın yaşandığı andan hastaneye sevk sürecine kadar netleşirken, ölüm sebebine ilişkin ilk bulgular da ortaya çıktı. Peki, Abdulhay Tolkun kimdir? TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun neden öldü? Detaylar...

ABDULHAY TOLKUN KİMDİR?

Abdulhay Tolkun, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) bünyesinde Başmüfettiş olarak görev yapan, kamu denetim ve teknik inceleme alanında uzun yıllardır hizmet veren bir isimdir. 50 yaşında olduğu belirtilen Tolkun’un, meslek hayatı boyunca kurum içi denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinde aktif rol aldığı bilinmektedir.

TÜRASAŞ gibi Türkiye’nin raylı sistemler alanında stratejik öneme sahip bir kurumunda üst düzey görev üstlenen Abdulhay Tolkun, görev sorumlulukları kapsamında farklı şehirlerde inceleme ve denetim çalışmalarında bulunmaktaydı. Edinilen bilgilere göre Tolkun, son olarak Sakarya’da bulunuyordu.

TÜRASAŞ BAŞMÜFETTİŞİ ABDULHAY TOLKUN NEDEN ÖLDÜ?

TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun’un ölüm nedeni, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde konakladığı otelde yaşanan ani sağlık problemi sonrası meydana geldi.

Olay, Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Tolkun, otelin havuz bölümünde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden havuz görevlisi, ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdulhay Tolkun’a ilk tıbbi müdahaleyi otel içerisinde gerçekleştirdi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tolkun, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 50 yaşındaki TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.