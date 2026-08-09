Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, ABD'de yaşayan 71 yaşındaki Lawrence John Ripple, 2016 yılında karısıyla şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra hapse girmek amacıyla banka soyduğunda hangi cezayı almıştır?

ABD'DE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ LAWRENCE JOHN RİPPLE, 2016 YILINDA KARISIYLA ŞİDDETLİ BİR TARTIŞMA YAŞADIKTAN SONRA HAPSE GİRMEK AMACIYLA BANKA SOYDUĞUNDA HANGİ CEZAYI ALMIŞTIR?

A: 3 yıl hapis

C: 6 aylık ev hapsi

B: 100 bin dolarlık tazminat

D: Hiçbir ceza almamıştır

Cevap:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (1. baraj): 50.000 ?

•13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!