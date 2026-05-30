ABD Senegal maçı hangi kanalda, ABD Senegal maçı ne zaman, saat kaçta?

ABD - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HAZIRLIK MAÇI DETAYLARI

Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık karşılaşmalarından biri olan ABD ile Senegal mücadelesi için geri sayım başladı. Milli takımlar düzeyinde önemli bir sınav niteliği taşıyan karşılaşmada iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Maç öncesinde futbolseverler, ABD - Senegal maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

ABD - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD ile Senegal arasında oynanacak hazırlık maçının Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından canlı yayınlanması beklenmiyor. Karşılaşma için resmi bir yayıncı bulunmazken, mücadele "Yayın Yok" bilgisiyle listeleniyor.

ABD - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak ABD - Senegal karşılaşması, 31 Mayıs 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadelede ilk düdük saat 22.30'da çalacak.

ABD - SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki hazırlık karşılaşmasına ABD'nin Charlotte kenti ev sahipliği yapacak. Mücadele, şehrin önemli spor tesislerinden biri olan Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIM DA FORM DURUMUNU TEST EDECEK

Uluslararası takvim kapsamında sahaya çıkacak olan ABD ve Senegal, bu karşılaşmada teknik ekiplerin farklı oyun planlarını deneme fırsatı bulacağı bir mücadeleye çıkacak. Hazırlık maçları, takımların eksik yönlerini görmesi ve resmi organizasyonlar öncesinde kadro yapılarını şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ ÖNCESİ GÖZLER TAKIMLARIN PERFORMANSINDA

Futbolseverler, ABD ile Senegal arasında oynanacak mücadelede iki ekibin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını ve ortaya koyacağı performansı yakından takip edecek. Charlotte'ta oynanacak karşılaşma, uluslararası futbol gündeminin dikkat çeken hazırlık maçları arasında yer alıyor.