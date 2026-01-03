ABD neden Venezuela'ya saldırıyor? AMERİKA VENEZUELA SON DAKİKA! Amerika Venezuela'dan ne istiyor?

Venezuela, dünya tarihindeki en kritik jeopolitik düğümlerden birine ev sahipliği yapmaktadır. 3 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ABD'nin büyük çaplı operasyonu, Venezuela'nın mevcut hükümetiyle olan gerilimi ve uluslararası politikayı yeniden gündeme taşıdı. Peki, ABD neden Venezuela'ya saldırıyor? Amerika Venezuela'dan ne istiyor? Detaylar...

ABD, NEDEN VENEZUELA'YA SALDIRIYOR?

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonları, uzun yıllardır süregelen bir gerilimin ve jeopolitik çatışmaların sonucudur. Venezuela'nın sahip olduğu petrol rezervleri ve bölgesel stratejik konumu, ABD için büyük bir öneme sahiptir. Bu çatışmalar, yalnızca enerji politikaları ve ekonomik çıkarlar üzerinden değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve ideolojik mücadelelerle de şekillenmiştir.

2019 yılında, ABD hükümeti, Nicolás Maduro'nun yönetimini tanımadığını açıklamış ve ülkeye karşı diplomatik, ekonomik ve askeri baskılar uygulamaya başlamıştır. ABD, Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlarken, muhalefet lideri Juan Guaidó'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanımıştır. Ancak Maduro hükümetinin uluslararası desteği güçlüydü ve ülkedeki iç savaş benzeri durum devam etti.

AMERİKA VENEZUELA'DAN NE İSTİYOR?

ABD'nin tarihsel olarak kullandığı bir yöntem olan askeri hedefleri öldürme, 3 Ocak 2020'de Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle bir kez daha gündeme gelmiştir. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini koruma amacı güderken, Venezuela'daki operasyonlar da benzer bir stratejiyi yansıtmaktadır. ABD, bu tür hedef operasyonlarını, kendi ulusal güvenliğini sağlamak ve bölgesel denetimi elde tutmak adına kullanmaktadır.

3 OCAK 2026: MADURO'YA YÖNELİK ÖZEL KUVVETLER OPERASYONU

Venezuela'da 3 Ocak 2026'da gerçekleştirilen operasyonda, Nicolás Maduro'nun gözaltına alınması dünya çapında büyük yankı uyandırdı. ABD'nin seçkin Delta Force birlikleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, Venezuela hükümetinin yetkilileri tarafından "askeri saldırganlık" olarak nitelendirildi. Trump yönetiminin açıkladığına göre, Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Ancak Venezuela hükümeti, bu açıklamaları doğrulamak yerine, kişilerin hayatta olduğuna dair somut bir kanıt talep etti.