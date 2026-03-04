ABD-İsrail, İran savaşında 5. gün: SON DAKİKA: Savaşta son durum nedir? ABD-İsrail, İran arasında neler oluyor?

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları beşinci gününe girerken, cephe hattından gelen yeni görüntüler savaşın boyutunu gözler önüne seriyor. Çatışmalarda son durum ne? ABD, İsrail ve İran arasında neler yaşanıyor ve bölgedeki güvenlik riski nasıl şekilleniyor? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

SON DAKİKA: ABD-İSRAİL, İRAN SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları beşinci gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İran, çatışmaların yoğunlaştığı süreçte "Fattah-2" hipersonik füzelerini kullanarak İsrail'e saldırdı; saldırı anbean kaydedildi ve hedefte büyük patlama meydana geldi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerine karşılık vererek yanıt verdi. ABD-İsrail operasyonlarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Öte yandan İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında toplam 787 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, savaşın daha da büyüme riski üzerinde uluslararası uzmanlar ve ülkeler taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hipersonik füze saldırısının anbean kaydedildiği görüldü. Görüntülerde yüksek hızla ilerleyen füzenin hedef bölgeye ulaşmasının ardından meydana gelen büyük patlama ve oluşan etki dikkat çekti.

"FATTAH-2 KULLANILDI"

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre İran, çatışmaların şiddetlendiği süreçte yeni nesil "Fattah-2" hipersonik füzelerini kullandığını açıkladı. Söz konusu füzenin yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hava savunma sistemlerini aşabildiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTIYOR

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek genişlediği ve karşılıklı saldırıların bölge genelinde güvenlik endişesini artırdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, savaşın büyüme riskine dikkat çekerken birçok ülke taraflara itidal çağrısında bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.