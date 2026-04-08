ABD İran SON DAKİKA Trump'tan yeni açıklama! ABD İran'ı vuracak mı, bu gece ne olacak?

ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken, taraflardan gelen açıklamalar ve diplomatik girişimler dikkat çekti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımı ve Pakistan’ın ateşkes çağrısı sürecin seyrine ilişkin önemli gelişmeler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak.” sözleriyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir mesaj paylaştı ve yaşanan sürecin dünya tarihi açısından kritik bir an olduğunu belirtti.

Trump aynı paylaşımında, İran’da yaşanan gelişmelerin ardından “47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölümün sona erebileceğini” dile getirirken, İran halkına yönelik iyi dileklerini de ifade etti. Daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili süre veren Trump’ın, belirttiği saat dilimi nedeniyle gözler bölgedeki gelişmelere çevrildi.

ABD ile İran arasında artan gerilim sürerken, taraflar arasında diplomatik temasların da devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran ile “hararetli görüşmeler” yürütüldüğünü söyledi ancak Pakistan’ın ateşkes teklifine ilişkin net bir değerlendirme yapmadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sürecin barışçıl yollarla çözülmesi için çağrıda bulunarak, ABD’den İran’a tanınan sürenin iki hafta uzatılmasını istedi. Aynı zamanda İran’dan da Hürmüz Boğazı’nı iki hafta boyunca açık tutmasını talep eden Şerif, tüm tarafların geçici ateşkes uygulaması gerektiğini belirtti.

Trump’ın açıklamaları uluslararası gündemde geniş yer bulurken, ABD yönetiminden diplomasi vurgusu da geldi. Beyaz Saray, ABD’nin İran’a karşı nükleer silah kullanma niyetinin olmadığını duyurdu ve iki ülke arasında diplomatik diyaloğun yeniden kurulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan İran cephesinden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Pakistan’ın iki haftalık ateşkes önerisinin olumlu karşılandığını ifade etti. Bölgedeki bir kaynağın CNN’e verdiği bilgiye göre ise taraflar arasında anlaşmaya varılması ihtimalinin kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik nükleer silah kullanma planının bulunmadığı açık şekilde ifade edildi. Açıklamada, mevcut süreçte diplomatik girişimlerin sürdüğü ve iletişim kanallarının açık tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

Aynı süreçte Pakistan’ın girişimiyle ateşkes ve diplomasi çağrıları gündeme gelirken, İran’ın bu çağrıya olumlu yaklaşması dikkat çekti. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin sonucu ve bölgedeki gelişmelerin yönü uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.