ABD İran SON DAKİKA! Trump İran açıklamasında neler dedi?

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı son açıklamalarla uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden ABD- İran hattına çevirdi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini belirtirken, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in de Washington ile yürütülen müzakerelerde yer aldığını açıkladı. Peki, Trump İran açıklamasında neler dedi? Detaylar...

ABD İRAN SON DAKİKA!

ABD ile İran arasında yıllardır devam eden nükleer anlaşmazlık kapsamında yürütülen diplomatik temaslar yeni açıklamalarla yeniden gündemin merkezine yerleşti. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Pod Force One programında İran'ın nükleer programına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmeme konusunda uzlaşmaya vardığını ifade ederek, yürütülen görüşmelerin yalnızca diplomatik heyetlerle sınırlı olmadığını belirtti. Açıklamalar, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin farklı bir aşamaya ulaşmış olabileceğine yönelik dikkatleri artırdı.

Son dönemde ABD ile İran arasındaki temasların yoğunlaştığı bir süreçte gelen açıklamalar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı yönündeki ifadeler, nükleer kriz başlığında yeni gelişmelerin yaşanabileceğine işaret eden önemli açıklamalar arasında gösterildi.

ABD-İRAN HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KAZANDI

Nükleer program nedeniyle uzun yıllardır çeşitli krizlerle gündeme gelen ABD ve İran arasındaki görüşmeler son dönemde yeniden ivme kazandı. Trump'ın açıklamalarına göre taraflar arasında yürütülen müzakereler devam ederken, sürecin İran'ın üst düzey yönetimi tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.

Trump'ın açıklamaları, görüşmelerin yalnızca teknik veya diplomatik düzeyde değil, karar alma mekanizmalarının en üst noktalarında da değerlendirildiğini ortaya koydu.

TRUMP İRAN AÇIKLAMASINDA NELER DEDİ?

Pod Force One programında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İran, nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. İran'ın dini lideri de Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde yer alıyor ve görüşmelere onay veriyor."

Trump'ın açıklamalarında öne çıkan başlıkların başında İran'ın nükleer silah edinmeme konusunda uzlaşmaya vardığı yönündeki ifadeler yer aldı. Bununla birlikte Trump, İran'ın dini liderinin de müzakerelerde yer aldığını ve görüşmelere onay verdiğini söyledi.

Açıklamalar, iki ülke arasında devam eden diplomatik temasların kapsamına ilişkin yeni detayların kamuoyuyla paylaşılması açısından dikkat çekici bulundu.

"HAMANEY MÜZAKERELERDE YER ALIYOR"

Trump'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in müzakere sürecindeki rolüne ilişkin sözleri oldu.

ABD Başkanı, Hamaney'in Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde yer aldığını ve görüşmelere onay verdiğini belirtti. Bu açıklama, müzakerelerin İran'ın üst düzey yönetimi tarafından takip edildiğine yönelik önemli bir mesaj olarak öne çıktı.

HAMANEY İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump, İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde gelecekte doğrudan temas kurulabileceğine dair ifadeler de kullandı.

"İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak" diyen Trump, açıklamasının devamında, "Muhtemelen bir noktada kendisiyle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Trump'ın gelecekte Hamaney ile doğrudan görüşebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

NÜKLEER KRİZDE YENİ DÖNEM Mİ?

ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmazlık, uzun yıllardır iki ülke ilişkilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Taraflar arasında zaman zaman artan gerilimler ve diplomatik temaslar, uluslararası siyasetin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Trump'ın son açıklamalarında İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini belirtmesi ve Hamaney'in müzakere sürecinde yer aldığını söylemesi, devam eden görüşmeler açısından dikkat çeken gelişmeler olarak öne çıktı.

Özellikle İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen temaslar kapsamında yapılan bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik sürecin yakından takip edilmesine neden oldu.

Trump'ın Pod Force One programında yaptığı açıklamalar, ABD-İran ilişkileri ve nükleer müzakereler konusunda son dönemin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.