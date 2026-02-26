ABD İRAN SON DAKİKA! ABD İran görüşmesinde neler konuşuldu? Cenevre görüşmesi bitti mi?

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerde son durum Cenevre'den geliyor. ABD ve İran heyetlerinin üçüncü tur görüşmeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Bu tur, taraflar arasında yürütülen dolaylı temasların kritik bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Peki, İran görüşmesinde neler konuşuldu? Cenevre görüşmesi bitti mi? Detaylar...

ABD İRAN SON DAKİKA

Görüşmelerin odağında, İran'ın nükleer programı ile bağlantılı yaptırımların hafifletilmesi ve olası bir anlaşma mekanizmalarının belirlenmesi yer alıyor. Taraflar, pozisyonlarını medya üzerinden değil, doğrudan müzakere masasında ele almayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, sürecin şeffaf ve sonuç odaklı ilerlemesini sağlıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin önerilerini Ummanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye ilettiğini duyurdu. Bekayi, görüşmelere "ulusal çıkarları korumak" amacıyla uzmanlardan oluşan kapsamlı bir ekiple katıldıklarını belirtti.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

ÜÇÜNCÜ TUR MÜZAKERELERİN BAŞLANGICI

11:26 itibarıyla Cenevre'de başlayan üçüncü tur, İran ve ABD'nin nükleer dosya ile ilgili pozisyonlarını detaylı şekilde tartıştığı kritik bir aşama oldu. Bu tur, önceki görüşmelerden farklı olarak, tarafların daha yaratıcı ve esnek fikirlerle masaya oturduğu bir süreç olarak öne çıkıyor.

İRAN'IN TEKLİFİ

13:20'de İran, önerilerini ABD'ye iletti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, önerilerin Umman aracılığıyla Washington'a iletildiğini açıkladı. Görüşmelerin, Çarşamba günü geç saatlerde İran ve Umman dışişleri bakanları arasındaki toplantıyla başladığını belirtti.

Bekayi, ABD tarafının açıklamalarını dikkatle takip edeceklerini ve tarafların pozisyonlarını medyada değil, doğrudan müzakere masasında ele almalarının önemini vurguladı. Müzakerelerin odağında, yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer programla ilgili detayların bulunduğu belirtildi.

YARATICI VE ESNEK ÇÖZÜM ARAYIŞI

13:32 itibarıyla Umman, tarafların yeni ve yaratıcı fikirlere açık olduğunu duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek tarafların çözüm arayışındaki esnek tutumunu paylaştı.

ABD ve İran, anlaşma için farklı önerilere açık olduklarını göstererek alışılmışın dışında bir yaklaşım sergiliyor. Bu süreçte, olası bir anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan mekanizmalar da detaylı biçimde tartışılıyor.

İRAN VE ABD'NİN STRATEJİK POZİSYONLARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah edinme amacının bulunmadığını vurguladı. Öte yandan, ABD'nin geçmiş operasyonlarda hava savunma füzesi stoğunu büyük oranda erittiği ve olası bir karşı saldırı durumunda ABD askerlerinin açık hedef haline gelebileceği kaydedildi.

CENEVRE GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Üçüncü tur müzakereler Cenevre'de başlamış olsa da henüz tamamlanmadı. Görüşmeler, tarafların pozisyonlarını doğrudan masada tartıştığı, yaratıcı ve esnek öneriler sunduğu bir süreç olarak devam ediyor.

Bekleyiş, ABD ve İran'ın nükleer program, yaptırımların hafifletilmesi ve olası anlaşma mekanizmaları üzerinde uzlaşmaya varıp varamayacağı üzerine odaklanmış durumda. Bu nedenle Cenevre görüşmelerinin sonucu, bölgesel ve uluslararası diplomasi açısından kritik bir öneme sahip.

ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Üçüncü tur müzakereler İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran önerilerini ABD'ye Umman aracılığıyla iletti.

Taraflar pozisyonlarını medya üzerinden değil, doğrudan masada ele alıyor.

Görüşmelerde yeni ve yaratıcı fikirler üzerinde yoğunlaşılıyor.

İran nükleer silah edinme amacında olmadığını vurguluyor.

ABD'nin operasyonel kapasitesi ve olası riskler görüşmelerde masaya yatırıldı.