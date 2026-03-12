Haberler

ABD İran savaş maliyeti! ABD İran savaşı için ne kadar harcama yaptı?

ABD İran savaş maliyeti! ABD İran savaşı için ne kadar harcama yaptı?
Güncelleme:
ABD İran savaşı maliyeti! New York Times'ın üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Kongre üyelerine İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin bir değerlendirme sundu. ABD İran savaş maliyeti! Haberde, 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ilk günlerine dair yapılan hesaplamaların Kongre'ye aktarıldığı ve bunun şu ana kadar paylaşılan en kapsamlı maliyet değerlendirmesi olduğu belirtildi. İşte ABD İran savaşı maliyeti...

ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilimin ekonomik boyutuna ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi. New York Times gazetesi, Pentagon yetkililerinin Kongre üyelerine yaptığı bilgilendirmede saldırıların maliyetine dair değerlendirmelerin paylaşıldığını yazdı.

ABD İRAN SAVAŞ MALİYETİ

New York Times'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri İran'a yönelik askeri operasyonların maliyetine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Pentagon yetkililerinin Kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinden sonraki ilk altı güne ilişkin maliyet hesabının paylaşıldığı bildirildi. Söz konusu değerlendirme, Kongre üyelerine sunulan en kapsamlı maliyet analizi olarak aktarıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Pentagon tarafından Kongre'ye sunulan hesaplamada İran'a yönelik saldırıların ilk altı gününde harcamaların 11,3 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi. Bununla birlikte bu rakama operasyon öncesinde bölgeye yapılan askeri yığınak, personel konuşlandırmaları ve ekipman sevkiyatlarının dahil edilmediği ifade edildi. Bu nedenle ilerleyen süreçte toplam maliyetin daha yüksek bir seviyeye ulaşabileceği de aktarıldı.

ABD İRAN SAVAŞI SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında yürütülen müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırılar başlattı. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim hızla arttı ve İran yönetimi saldırılara karşılık verdi. İran'ın karşı saldırılarında İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerindeki hedeflerin vurulduğu bildirildi.

İran tarafından yapılan açıklamalara göre, karşı saldırılar Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı noktalara yönelik gerçekleşti. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililer, saldırılarda toplam 1332 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
