ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SON DAKİKA! ABD İran görüşmesine kimler katılacak? ABD İran görüşmesi ne zaman, saat kaçta?

ABD ile İran arasında yıllardır süren nükleer müzakereler, uluslararası gündemin en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler, özellikle Haziran 2025'teki İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası kesintiye uğramış, diplomatik temaslar büyük ölçüde durmuştu. Ancak 2026 yılıyla birlikte taraflar, gerilimi azaltmak ve nükleer anlaşma zemini oluşturmak amacıyla görüşmeleri yeniden başlatma kararı aldı. Peki, ABD İran görüşmesi ne zaman, saat kaçta? ABD İran görüşmesine kimler katılacak? Detaylar...

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SON DAKİKA

6 Şubat 2026 tarihinde Umman'da gerçekleşen dolaylı görüşmelerin ardından, ikinci tur müzakereler 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı. Bu toplantılar, her iki tarafın da hem kararlı hem temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, olası nükleer anlaşmanın süresiz olması gerektiğini vurgularken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade ederek "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" açıklamasını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından dünya kamuoyu, üçüncü tur ABD-İran görüşmesinin tarihini, saatini ve katılımcılarını merak ediyor.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üçüncü tur nükleer görüşmelerin kesin tarihi netleşti. Resmî kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD ile İran arasındaki kritik diplomatik temas 26 Şubat 2026 Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

Görüşmeler, dolaylı diplomasi formatında yürütülüyor ve Umman aracılığıyla taraflar bir araya geliyor. Toplantının saat bilgisi resmi olarak açıklanmasa da tarafların üst düzey temsilcilerinin hazır bulunacağı ve gün boyu sürecek yoğun görüşmelerin planlandığı bildiriliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada barış ve istikrarı öncelikli tutacaklarını belirtirken, her türlü olası senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı. Bu, görüşmenin sadece diplomatik bir formalite değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından da kritik bir adım olduğunu ortaya koyuyor.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİNE KİMLER KATILACAK?

Üçüncü tur müzakerelerde tarafları üst düzey temsilciler temsil edecek. İran heyeti, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğinde Tahran'dan Cenevre'ye hareket etti. Arakçi'nin yanında nükleer ve diplomatik alanlarda uzman isimlerin yer alması bekleniyor.

Amerikan heyeti ise Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşuyor. Bu isimler, ABD'nin bölgedeki diplomatik ve stratejik yaklaşımını doğrudan temsil edecek, müzakerelerin seyri üzerinde belirleyici olacaklar.

Katılımcıların kimlikleri ve yetki alanları, görüşmelerin sonucunun önceden tahmin edilmesini zorlaştırsa da, tarafların ciddi ve kapsamlı bir gündemle masaya oturacağı kesin.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Üçüncü tur görüşmelerin gündemi oldukça kapsamlı ve stratejik öneme sahip. Taraflar arasında temel olarak şu konular masaya yatırılacak:

Nükleer programın sınırlandırılması: İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin hangi düzeyde ve hangi oranlarda sınırlanacağı.

Stok yönetimi: Yaklaşık 440 kilogram, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve denetim mekanizmaları.

Yaptırımların kaldırılması: ABD ve müttefiklerinin uyguladığı ekonomik yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama süreçleri.

Güvenlik ve bölgesel istikrar: Tarafların karşılıklı güvenlik teminatları ve bölgesel gerilimi azaltıcı önlemler.

Diplomatik çerçevenin sürekliliği: ABD'nin olası anlaşmanın süresiz olmasını talep etmesi ve İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olma yaklaşımı.

Görüşmeler öncesi yapılan açıklamalar, tarafların hem diplomatik hem de güvenlik alanında titiz ve kararlı bir tutum benimsediğini gösteriyor. Özellikle Arakçi'nin "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" ifadeleri, müzakerelerin olası çıkmazlarda bile devam edebileceğini ortaya koyuyor.