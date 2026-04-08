ABD İran ateşkes maddeleri neler? İran'ın ABD'ye sunduğu 10 maddelik ateşkes şartları neler?

ABD ile İran arasında haftalardır devam eden çatışmaların ardından diplomasi yeniden ön plana çıktı. Savaşın 40. gününde gelen ateşkes kararı, yalnızca sahadaki silahların susmasını değil, aynı zamanda taraflar arasında uzun süredir tıkanan müzakere kanallarının da yeniden açılmasını beraberinde getirdi.
ABD ile İran arasında haftalardır süren askeri gerilimde kritik bir döneme girildi. Taraflar, 10 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak 15 günlük geçici ateşkes üzerinde uzlaşmaya vardı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek müzakereler, sahadaki çatışmaların diplomatik çözüme evrilmesi açısından belirleyici olacak.
ABD İRAN SAVAŞI BİTTİ Mİ?
ABD ile İran arasında sağlanan anlaşma, savaşın tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Taraflar arasında varılan mutabakat, yalnızca 15 günlük geçici bir ateşkesi kapsıyor.
İran tarafından yapılan açıklamada ateşkesin 10 Nisan’da başlayacağı ve tarafların mutabakatı halinde sürenin uzatılabileceği belirtildi. Pakistan’da yapılacak görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.
ABD yönetimi ise bu süreci, “uzun vadeli barışa kapı aralayabilecek diplomatik fırsat” olarak tanımladı.
ABD İRAN ATEŞKES MADDELERİ NELER?
ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, belirli koşullar çerçevesinde yürürlüğe giriyor. Açıklanan temel çerçeve şu unsurları içeriyor:
- Ateşkes süresi 15 gün olarak belirlendi
- 10 Nisan 2026 tarihinde başlayacak
- Hürmüz Boğazı geçişlere açılacak
- Askeri operasyonlar karşılıklı olarak durdurulacak
- Müzakereler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek
- Süre sonunda kapsamlı anlaşma hedeflenecek
ABD tarafı, özellikle Hürmüz Boğazı’nın güvenli şekilde açılmasını ateşkesin en kritik şartı olarak öne çıkardı. İran ise bu geçişlerin kendi silahlı kuvvetleriyle koordineli ve kontrollü şekilde yapılacağını açıkladı.
İRAN'IN ABD'YE SUNDUĞU 10 MADDELİK ATEŞKES ŞARTLARI NELER?
İran devlet medyası tarafından paylaşılan ve ABD’ye sunulan 10 maddelik teklif şu şekilde sıralandı:
- ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi
- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması
- Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi
- İran'a tüm yaptırımların kaldırılması
- İran'a birincil yaptırımların kaldırılması
- BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi
- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi
- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması
- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi
- Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi
ABD Başkanı Donald Trump, bu maddelerin müzakere için “uygulanabilir bir temel” oluşturduğunu ifade etti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE SAHADAKİ GELİŞMELER
Ateşkes kapsamında en kritik başlıklardan biri olan Hürmüz Boğazı, iki haftalık süre boyunca yeniden geçişlere açıldı. İran yönetimi, bu geçişlerin güvenli ancak teknik kısıtlamalar ve askeri koordinasyon çerçevesinde gerçekleşeceğini duyurdu.
İran Dışişleri yetkilileri, saldırıların durması halinde savunma operasyonlarının da sona ereceğini açıkladı.
İSLAMABAD MÜZAKERELERİ: KRİTİK 15 GÜN
Taraflar, nihai anlaşmaya ulaşmak amacıyla 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelecek. Görüşmelere üst düzey isimlerin katılması bekleniyor.
Pakistan yönetimi, sürecin kalıcı barışla sonuçlanmasını hedeflediklerini belirtti ve taraflara diplomatik çözüm çağrısını yineledi.
İSRAİL’İN TUTUMU
İsrail yönetimi, ABD’nin açıkladığı ateşkesi desteklediğini duyurdu. Ancak yapılan açıklamada, ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığı vurgulandı.
BEYAZ SARAY’DAN İLK DEĞERLENDİRME
Beyaz Saray, ateşkesi ABD açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, askeri operasyonların sağladığı avantajın diplomatik süreci mümkün kıldığı ifade edildi.