A Milli Takım futbolcuları 2002 Dünya Kupası’nda kaç yaşındaydı?
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak 24 yıllık özlemi sona erdiren A Milli Futbol Takımı'nda dikkat çeken bir yaş detayı ortaya çıktı. Türkiye'nin son olarak mücadele ettiği 2002 Dünya Kupası sırasında kadroda bulunan birçok futbolcu henüz çocuk yaşlardaydı. Hatta mevcut kadroda yer alan 4 milli oyuncu, 2002 Dünya Kupası oynanırken daha dünyaya gelmemişti. Peki, A Milli Takım futbolcuları 2002 Dünya Kupası’nda kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbol kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yeni nesil kadrosu oldu. Turnuvaya katılma hakkı elde ederek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Ay-Yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy göstermeye hazırlanıyor. Bu süreçte futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında ise mevcut milli futbolcuların, Türkiye'nin son kez Dünya Kupası sahnesine çıktığı 2002 yılında kaç yaşında oldukları yer alıyor. Peki, A Milli Takım futbolcuları 2002 Dünya Kupası’nda kaç yaşındaydı? Detaylar...
24 YILLIK HASRETİN ARDINDAN DÜNYA KUPASI HEYECANI
Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi başarının ardından uzun yıllar Dünya Kupası organizasyonunda yer alamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkının kazanılmasıyla birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başladı.
Turnuvanın yaklaşmasıyla birlikte gözler hem maç takvimine hem de kadroda yer alan futbolculara çevrilirken, milli yıldızların 2002 yılında kaç yaşında oldukları da dikkat çekici bir istatistik olarak öne çıktı.
Özellikle mevcut kadronun büyük bölümünün 2002 yılında henüz çocuk yaşlarda olması, aradan geçen 24 yıllık sürenin somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
A MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARI 2002 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ YAŞINDAYDI?
Türkiye'nin Dünya Kupası'nda son mücadele ettiği 2002 yılında, günümüz A Millî Takımı kadrosunda bulunan futbolcuların yaşları şu şekildeydi:
ALTAY BAYINDIR
2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.
MUHAMMED ŞENGEZER
2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.
UĞURCAN ÇAKIR
2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.
MERT GÜNOK
2002 Dünya Kupası sırasında 13 yaşındaydı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI
2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.
AHMETCAN KAPLAN
2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.
EREN ELMALI
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
FERDİ KADIOĞLU
2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.
MERİH DEMİRAL
2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.
MERT MÜLDÜR
2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ
2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.
OZAN KABAK
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
SAMET AKAYDIN
2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.
ZEKİ ÇELİK
2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.
ATAKAN KARAZOR
2002 Dünya Kupası sırasında 6 yaşındaydı.
HAKAN ÇALHANOĞLU
2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.
İSMAİL YÜKSEK
2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.
KAAN AYHAN
2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.
ORKUN KÖKÇÜ
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
SALİH ÖZCAN
2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.
ARDA GÜLER
2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.
BARIŞ ALPER YILMAZ
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
DENİZ GÜL
2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.
İRFAN CAN KAHVECİ
2002 Dünya Kupası sırasında 7 yaşındaydı.
KENAN YILDIZ
2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU
2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.
OĞUZ AYDIN
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
YUNUS AKGÜN
2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.
2002 DÜNYA KUPASI'NDA HENÜZ DOĞMAMIŞ OLAN MİLLİ FUTBOLCULAR
Mevcut A Millî Takım kadrosunda yer alan dört futbolcu, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda son kez mücadele ettiği 2002 yılında henüz dünyaya gelmemişti.
Bu isimler şöyle:
Ahmetcan Kaplan
Arda Güler
Deniz Gül
Kenan Yıldız
Söz konusu futbolcular, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunun en genç jenerasyonunu temsil eden isimler arasında bulunuyor.