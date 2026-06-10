2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, futbol kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yeni nesil kadrosu oldu. Turnuvaya katılma hakkı elde ederek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Ay-Yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy göstermeye hazırlanıyor. Bu süreçte futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında ise mevcut milli futbolcuların, Türkiye'nin son kez Dünya Kupası sahnesine çıktığı 2002 yılında kaç yaşında oldukları yer alıyor. Peki, A Milli Takım futbolcuları 2002 Dünya Kupası’nda kaç yaşındaydı? Detaylar...

24 YILLIK HASRETİN ARDINDAN DÜNYA KUPASI HEYECANI

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi başarının ardından uzun yıllar Dünya Kupası organizasyonunda yer alamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkının kazanılmasıyla birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başladı.

Turnuvanın yaklaşmasıyla birlikte gözler hem maç takvimine hem de kadroda yer alan futbolculara çevrilirken, milli yıldızların 2002 yılında kaç yaşında oldukları da dikkat çekici bir istatistik olarak öne çıktı.

Özellikle mevcut kadronun büyük bölümünün 2002 yılında henüz çocuk yaşlarda olması, aradan geçen 24 yıllık sürenin somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

A MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARI 2002 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ YAŞINDAYDI?

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda son mücadele ettiği 2002 yılında, günümüz A Millî Takımı kadrosunda bulunan futbolcuların yaşları şu şekildeydi:

ALTAY BAYINDIR

2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.

MUHAMMED ŞENGEZER

2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.

UĞURCAN ÇAKIR

2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.

MERT GÜNOK

2002 Dünya Kupası sırasında 13 yaşındaydı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI

2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.

AHMETCAN KAPLAN

2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.

EREN ELMALI

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

FERDİ KADIOĞLU

2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.

MERİH DEMİRAL

2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.

MERT MÜLDÜR

2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ

2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.

OZAN KABAK

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

SAMET AKAYDIN

2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.

ZEKİ ÇELİK

2002 Dünya Kupası sırasında 5 yaşındaydı.

ATAKAN KARAZOR

2002 Dünya Kupası sırasında 6 yaşındaydı.

HAKAN ÇALHANOĞLU

2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.

İSMAİL YÜKSEK

2002 Dünya Kupası sırasında 3 yaşındaydı.

KAAN AYHAN

2002 Dünya Kupası sırasında 8 yaşındaydı.

ORKUN KÖKÇÜ

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

SALİH ÖZCAN

2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.

ARDA GÜLER

2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

DENİZ GÜL

2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ

2002 Dünya Kupası sırasında 7 yaşındaydı.

KENAN YILDIZ

2002 Dünya Kupası sırasında henüz doğmamıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU

2002 Dünya Kupası sırasında 4 yaşındaydı.

OĞUZ AYDIN

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

YUNUS AKGÜN

2002 Dünya Kupası sırasında 2 yaşındaydı.

2002 DÜNYA KUPASI'NDA HENÜZ DOĞMAMIŞ OLAN MİLLİ FUTBOLCULAR

Mevcut A Millî Takım kadrosunda yer alan dört futbolcu, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda son kez mücadele ettiği 2002 yılında henüz dünyaya gelmemişti.

Bu isimler şöyle:

Ahmetcan Kaplan

Arda Güler

Deniz Gül

Kenan Yıldız

Söz konusu futbolcular, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunun en genç jenerasyonunu temsil eden isimler arasında bulunuyor.