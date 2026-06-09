A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek sıcaklıklarıyla bilinen bölgede yapılan antrenmanlar, hem tesis koşulları hem de iklim etkisi nedeniyle dikkat çekerken, milli takımın hazırlık süreci futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, A Milli Takım antrenmanları nerede yapıyor? Milli takım Amerika kampı nerede? Detaylar...

A MİLLİ TAKIM ANTRENMANLARI NEREDE YAPIYOR?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde sürdürüyor. Kampın gerçekleştirildiği tesislerin kırsal ve açık bir alanda yer aldığı belirtiliyor.

Milli takımın kullandığı antrenman sahalarının çevresinde yoğun ağaçlık ve gölgelik alanların bulunmaması dikkat çekerken, bölgenin tamamen açık arazi yapısına sahip olduğu ifade ediliyor.

ARİZONA KAMPI VE DÜNYA KUPASI HAZIRLIK PROGRAMI

A Milli Takım’ın Amerika kampı, turnuva öncesi hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak planlandı. Teknik ekibin, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik yoğun bir antrenman programı uyguladığı belirtiliyor.

Arizona’nın sıcak ve kurak iklimi, kamp sürecinin en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Bu durum, antrenmanların verimliliği ve oyuncu performansı açısından tartışmaları da beraberinde getirdi.

ARİZONA KAMPI VE TESİS KOŞULLARI

Kampın yapıldığı tesislerin sade yapısı ve doğal çevresindeki gölgelik alan eksikliği dikkat çekiyor. Açık arazi yapısı nedeniyle antrenmanların doğrudan güneş altında yapılma ihtimali bulunuyor.

Bu durum özellikle yüksek sıcaklıklarla bilinen Arizona’da, antrenman planlamasının saat bazlı düzenlenmesini gerekli kılıyor.

SICAKLIK VE ANTRENMAN VERİMLİLİĞİ

Arizona’da etkili olan yüksek sıcaklıklar, kamp sürecinin en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Sıcak hava koşulları, antrenman yoğunluğu ve oyuncuların fiziksel yüklenmesi açısından önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle teknik heyetin, antrenmanları günün daha serin saatlerine göre planladığı ve oyuncu sağlığını korumaya yönelik önlemler aldığı ifade ediliyor.