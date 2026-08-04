A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası takvimi: Filenin Sultanları maçları ne zaman, hangi günler oynanacak, saat kaçta?

2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi gözünü Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevirdi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda mücadele edecek Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri ve maç programı netleşti. Peki, Filenin Sultanları maçları ne zaman, hangi günler oynanacak, saat kaçta? Detaylar...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun grup karşılaşmalarını Türkiye'de oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri şu şekilde sıralanıyor:

Letonya

Slovenya

Macaristan

Almanya

Polonya

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların tamamı saat 19.00'da başlayacak. Beş maçlık yoğun fikstürde mücadele edecek milli takım, başarılı sonuçlar alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup fikstürüne göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şöyle:

21 Ağustos 2026

19.00 – Türkiye - Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 – Türkiye - Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 – Türkiye - Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 – Türkiye - Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 – Türkiye - Polonya

Grup aşamasındaki tüm karşılaşmalar saat 19.00'da oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabında beş rakibiyle karşı karşıya gelecek ve turnuvadaki yolculuğuna 21 Ağustos 2026 tarihinde Letonya maçıyla başlayacak.