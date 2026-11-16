Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Haber, Digiturk'te 32. kanalda HD yayın kalitesiyle izlenebiliyor. Digiturk aboneleri, kumandadan 32 numarasını tuşlayarak A Haber HD'nin 24 saat kesintisiz yayınına ulaşabiliyor. Gün boyu son dakika haberlerini, ekonomi ve siyaset gündemini, özel haber programlarını ve canlı yayınları takip etmek isteyenler için A Haber Digiturk kanal numarası, yayın bilgileri ve kanalı izleme seçenekleri aşağıda yer alıyor.

A HABER DİGİTURK'TE KAÇINCI KANAL?

A Haber, Digiturk'te 32. kanalda yayın yapıyor. Kanal, Digiturk platformunda HD kalitesinde ve 24 saat yayında bulunuyor.

A HABER DİGİTURK'TE NASIL İZLENİR?

Digiturk aboneleri, kumandadaki numara tuşlarıyla 32'yi tuşlayarak A Haber'e doğrudan geçiş yapabiliyor. Kanal listesinde A Haber görünmüyorsa cihazda kanal güncellemesi ya da otomatik kanal araması yapılması öneriliyor.

A HABER CANLI NASIL İZLENİR?

A Haber'i televizyon dışında da takip etmek mümkün. Kanalın canlı yayını, resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden internet bağlantısı olan her cihazdan izlenebiliyor.

A HABER'DE NELER YAYINLANIYOR?

A Haber yayın akışında gün boyu son dakika haberleri, ana haber bültenleri, siyaset ve ekonomi tartışma programları, dış haberler ve özel röportajlar yer alıyor. Kanal, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri canlı yayınlarla izleyicilere aktarıyor.