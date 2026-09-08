A. B. İ. yeni sezon oyuncuları kimler, A. B. İ. Dizisi yeni oyuncuları TAM liste!

A.B.İ. dizisi yeni sezon oyuncuları ve karakterleri izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doğan karakterine hayat verdiği dizide Bergüzar Korel Leyla, Mustafa Üstündağ Saruhan Nadiroğlu, Saadet Işıl Aksoy ise Rüya Nadiroğlu karakterini canlandıracak. İşte A.B.İ. yeni sezon oyuncuları tam liste ve dizinin yeni kadrosuna dair merak edilenler...

A.B.İ. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER? A.B.İ. DİZİSİ YENİ OYUNCULARI TAM LİSTE!

A.B.İ. dizisi, 8 Eylül 2026 Salı akşamı ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken yapımda yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Leyla karakteri için Bergüzar Korel kadroya dahil olurken, yapımda hikâyeye yön verecek yeni karakterler de izleyiciyle buluşacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Doğan karakterine hayat verdiği A.B.İ.'nin yeni sezonunda Bergüzar Korel'in yanı sıra Mustafa Üstündağ ve Saadet Işıl Aksoy da kadroya katılan dikkat çekici isimler arasında yer alıyor. Yeni sezonda toplam 7 oyuncunun daha diziye dahil olmasıyla birlikte A.B.İ. oyuncu kadrosu genişledi.

A.B.İ. DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A.B.İ. dizisinin ikinci sezonu 8 Eylül 2026 Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda Doğan'ın geçmişiyle bağlantılı gelişmeler hikâyenin önemli noktalarından biri olacak. Bergüzar Korel'in canlandıracağı Leyla karakterinin de Doğan'ın hayatında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu'nun daha önce Karadayı dizisinde birlikte rol almış olması da yeni sezonun en çok konuşulan detaylarından biri oldu. İkilinin A.B.İ.'de yeniden başrolü paylaşması izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor.

A.B.İ. YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI?

A.B.İ.'nin ikinci sezonunda kadroya dahil olan yeni isimler ve canlandıracakları karakterler belli oldu. Yeni sezonda Çağdaş Çelik Ferman karakterine, Oğulcan İnan Yaşar karakterine, Asuman Karakollukçu Hacıanne karakterine hayat verecek.

Baran Ayhan Kudret, Suat Karausta Hayati ve Mert Yavuzcan ise Nihat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Adnan karakteri için daha önce Ali Rıza Kubilay ile anlaşılmış olsa da sezon öncesinde değişikliğe gidildi ve bu rolü Hilmi Özçelik üstlendi.

A.B.İ. YENİ SEZON OYUNCULARI TAM LİSTE

A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Bergüzar Korel – Leyla

• Mustafa Üstündağ – Saruhan Nadiroğlu

• Saadet Işıl Aksoy – Rüya Nadiroğlu

• Çağdaş Çelik – Ferman

• Oğulcan İnan – Yaşar

• Asuman Karakollukçu – Hacıanne

• Baran Ayhan – Kudret

• Suat Karausta – Hayati

• Mert Yavuzcan – Nihat

• Hilmi Özçelik – Adnan

A.B.İ.'DE LEYLA KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?

A.B.İ.'nin yeni sezonunda Leyla karakterini Bergüzar Korel canlandıracak. Korel'in diziye katılması, özellikle Kenan İmirzalıoğlu ile daha önce Karadayı'da başrolü paylaşmış olması nedeniyle dikkat çekti. Leyla'nın Doğan'ın geçmişinden gelen önemli bir isim olması, yeni sezonda iki karakter arasındaki ilişkinin hikâyenin merkezinde yer alacağının sinyallerini verdi.

A.B.İ. DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Yeni sezonla birlikte A.B.İ.'de hem yeni karakterler hem de yeni hikâyeler izleyici karşısına çıkacak. Doğan'ın geçmişiyle bağlantılı Leyla karakterinin gelişi, dizide dengelerin değişmesine neden olacak. Kadroya katılan yeni oyuncuların canlandıracağı karakterlerin hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizinin ikinci sezonunda daha hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.