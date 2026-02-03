A.B.İ bu akşam var mı? 3 Şubat A.B.İ dizisi hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

A.B.İ'de taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan sarsıcı gelişmeler sonrası izleyici tek bir soruya odaklandı: Bu akşam ekranda yeni bir bölüm var mı? Aile içindeki hesaplaşmaların seyrini değiştirecek gelişmeler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A.B.İ BU AKŞAM VAR MI?

Evet. A.B.İ dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana geliyor. Dizinin 4. bölümü, 3 Şubat Salı akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. Son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından yeni bölüm büyük bir merakla bekleniyor.

A.B.İ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

A.B.İ dizisi her hafta Salı günü yayınlanıyor. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girdi.

A.B.İ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanıyor. A.B.İ, ATV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

A.B.İ, dram ve aksiyon türünde bir aile hikâyesini konu alıyor.

Ülkenin en köklü ve zengin ailelerinden biri olan Hancıoğlu ailesinin karanlık sırları ve iç çatışmaları dizinin merkezinde yer alıyor. Ailenin varisi Doğan, babası Tahir ile yaşadığı sert çatışmalar sonrası İstanbul'u terk ederek İzmir'de cerrah olarak yeni bir hayat kurar. Ancak kız kardeşinin düğünü onu yeniden İstanbul'a döndürür.

Bu dönüşle birlikte aile içindeki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar. Doğan'ın abisi Sinan, ailenin düşmanı Behram ile iş birliği yaparak babaları Tahir'e suikast düzenler. Suç, Doğan'ın kardeşi Melek'in üzerine yıkılır. Gerçeği ortaya çıkarmak isteyen Doğan, genç avukat Çağla ile birlikte zorlu bir adalet mücadelesine girişir. Bu süreçte Doğan hem ailesinin sırlarıyla hem de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

A.B.İ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

A.B.İ dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: