9 Mart Pazartesi okul yok mu, Pazartesi günü okullar tatil mi?

Pazartesi günü yani 9 Mart'ta okulların açık olup olmadığı konusunda birçok aile ve öğrenci araştırma yapıyor. Özellikle soğuk ve kar yağışlı hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında tatil kararı alınmış olabilir. İşte 9 Mart Pazartesi günü okulların durumuna dair son bilgiler ve açıklamalar.

TÜRKİYE'DE 9 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 9 Mart Pazartesi günü yurt genelinde farklı bölgelerde değişken hava koşulları bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus, sis ve don olayları görülebilecek.

Marmara Bölgesi'nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, iç kesimlerde yer yer pus ve sis etkili olacak. Ege Bölgesi'nde öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu bir görünüm öngörülürken kıyı çevrelerinde sis ve pus görülebilir. Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde çoğunlukla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'de de genel olarak az bulutlu, fakat iç kesimlerinde sisli hava koşulları etkili olabilir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı yerlerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor; bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken batı kesimler genel olarak açık geçecek.

Meteorolojik tahminlere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar batı ve güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, doğu kesimlerde ise gündüz ve gece arasındaki fark daha belirgin olacak. Vatandaşlar sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek sis, pus ve don olaylarına karşı ulaşımda ve günlük planlarda tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

9 Mart Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.