9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş günü ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

9 Eylül’ün tarihi, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusunun İzmir’e ulaşmasına uzanıyor. Peki, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun kaçıncı yılı? 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü ne zaman ve nasıl gerçekleşti? İşte İzmir’in kurtuluşuna ilişkin merak edilenler…

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞ GÜNÜ NE ZAMAN VE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İzmir'in Kurtuluşu, Millî Mücadele'nin son safhasında Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesiyle gerçekleşti. 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de Türk birliklerinin kente ulaşmasıyla sona erdi.

Sürecin başlangıcını 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz oluşturdu. Türk ordusunun ilerleyişi, 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından İzmir yönünde devam etti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği emir doğrultusunda ilerleyen birlikler, 9 Eylül sabahı İzmir'e ulaştı.

İzmir'e ulaşan süvari birlikleri kentin farklı noktalarına ilerleyerek Türk bayrağını göndere çekti. Kadifekale, Sarıkışla, Karşıyaka, Paket Postanesi ve Hükûmet Konağı'nda bayrakların göndere çekilmesiyle İzmir'in işgalden kurtuluşu gerçekleşti. Hükûmet Konağı'nda Türk bayrağının çekilmesinde Yüzbaşı Şerafettin Bey ve beraberindeki askerlerin önemli rolü oldu.

Mustafa Kemal Paşa ise Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte 10 Eylül 1922'de İzmir'e geldi.

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞUNUN KAÇINCI YILI?

İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül 1922'de gerçekleştiği için 9 Eylül 2026 tarihinde kurtuluşun 104. yıl dönümü kutlanıyor. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü 9 Eylül 2022'de kutlanmıştı.

9 Eylül tarihi, İzmir'in işgalden kurtuluş günü olarak anılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki resmi açıklamalarında da 9 Eylül'ün kentin kurtuluşunun yıl dönümü olarak anıldığı görülüyor.

9 Eylül 1922'deki gelişmeler, Büyük Taarruz'un İzmir'e ulaşan son aşamasını oluşturdu. Türk ordusunun İzmir'e girmesinin ardından Millî Mücadele'nin askeri safhasındaki gelişmeler devam etti ve süreç Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşması'na uzandı.