9 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatlarında 9 Eylül Çarşamba günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Günün ilk saatlerinde gram gümüş 104 lira seviyesinde işlem görürken, ons gümüş de 66 doların üzerinde seyrediyor. Güncel verilere göre gram gümüşte günlük yükseliş görülürken, küresel piyasalarda faiz beklentileri, dolar hareketliliği ve ekonomik veriler gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel satış fiyatı 103,844 TL seviyesinde bulunuyor. BigPara verilerine göre gram gümüşün alış fiyatı 103,750 TL, satış fiyatı ise 103,844 TL olarak kaydedildi.

9 Eylül 2026 saat 09:33:11 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,30 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 1,34 TL yükseldi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 103 TL seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram gümüş 103 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, gün içinde yüzde 1'in üzerinde değer kazancı öne çıkıyor. Güncel piyasa verilerinde gram gümüşün 103,80 TL civarında alış, 103,90 TL civarında satış seviyesinde olduğu görülüyor.

Gümüşün ons fiyatı da 66 dolar seviyesinin üzerinde seyrini korurken, değerli metaldeki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. 9 Eylül sabahı itibarıyla gram gümüşteki yükseliş eğilimi dikkat çekerken, gün içerisinde fiyatlarda değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.