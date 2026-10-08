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8 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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8 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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8 Ekim Perşembe günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketlerinin ardından gözler haftanın dördüncü işlem gününe çevrildi. 8 Ekim 2026 Perşembe günü gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, değerli metalin güncel seviyeleri araştırılıyor. “8 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatlarında 8 Ekim Perşembe günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Gümüş piyasasını takip edenler, haftanın dördüncü işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 8 Ekim 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 8 Ekim 2026 Perşembe günü düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 93,4174 TL, satış fiyatı ise 93,4965 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki hareketlilik haftanın dördüncü işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor.

8 Ekim 2026 saat 10:03:13 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,15 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 1,12 TL geriledi. Gram gümüş 93 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, yatırımcılar gün içerisinde yaşanan fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 8 Ekim 2026 Perşembe günü aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 93,5278 TL seviyesinde bulunurken, saat 10:03:13 itibarıyla yüzde 1,15 oranında değer kaybediyor. Gram gümüşün alış fiyatı 93,4174 TL, satış fiyatı ise 93,4965 TL seviyesinde bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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