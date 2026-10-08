7 Ekim reyting sonuçları: Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef kaçıncı oldu? 7 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu?

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7 Ekim 2026 reyting sonuçları, Çarşamba akşamının televizyon yarışını takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeraltı'nın yeni bölümü, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 gruplarında günün birincisi araştırılıyor. “7 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu?” sorusunun yanıtı ve Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ile MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yeri haberimizde...

7 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş, üç kategorinin tamamında zirvede yer alarak günü birinci sırada tamamladı.

Sevdan Bir Ateş'i NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı takip etti. Reyting listelerinde dizilerin yanı sıra Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, MasterChef Türkiye ve ana haber bültenleri de üst sıralarda yer aldı.

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Sevdan Bir Ateş – Show TV

– Show TV Yeraltı – NOW

Yeraltı (Özet) – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

(Özet) – Show TV Esra Erol'da – ATV

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

– NOW ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber – Show TV

MasterChef Türkiye – TV8

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Sevdan Bir Ateş – Show TV

– Show TV Yeraltı – NOW

Yeraltı (Özet) – NOW

Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

(Özet) – Show TV Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

Esra Erol'da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber – Show TV

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sevdan Bir Ateş – Show TV

– Show TV Yeraltı – NOW

Yeraltı (Özet) – NOW

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

(Özet) – Show TV Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW

MasterChef Türkiye – TV8

Esra Erol'da – ATV

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber – Show TV

7 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş zirvenin sahibi oldu. Show TV'nin dizisi Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı. Dizinin ardından üç kategoride de NOW ekranlarının yapımı Yeraltı ikinci oldu.

YERALTI REYTİNGDE KAÇINCI OLDU?

Yeraltı, 7 Ekim 2026 reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan Yeraltı (Özet) de Total, AB ve ABC1 listelerinde üçüncü sıraya yerleşti.

SEVDAN BİR ATEŞ REYTİNG SONUCU

Sevdan Bir Ateş, 7 Ekim Çarşamba günü Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu. Dizinin özeti ise Total ve ABC1 listelerinde beşinci, AB kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE REYTİNG SONUCU

MasterChef Türkiye, 7 Ekim Çarşamba reytinglerinde Total kategorisinde 10. sırada yer aldı. Program AB kategorisinde 6., ABC1 kategorisinde ise 7. sırada yer aldı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT REYTİNG SONUCU

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Ekim Çarşamba günü Total kategorisinde 4. sırada yer aldı. Program AB listesinde 5., ABC1 kategorisinde ise 4. sırada günü tamamladı.

ESRA EROL'DA REYTİNG SONUCU

Esra Erol'da, 7 Ekim reyting sonuçlarında Total kategorisinde 6. sırada yer aldı. Program AB kategorisinde 8., ABC1 kategorisinde ise 8. sırada yer aldı.