7 Ekim reyting sonuçları: Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef kaçıncı oldu? 7 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Televizyon ekranlarında Çarşamba akşamı yayınlanan Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye'nin reyting sıralamasındaki yeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı merak edilirken, “7 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?” ve “Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef kaçıncı oldu?” soruları gündemde.
7 Ekim 2026 reyting sonuçları, Çarşamba akşamının televizyon yarışını takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeraltı'nın yeni bölümü, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye'nin reyting performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 gruplarında günün birincisi araştırılıyor. “7 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu?” sorusunun yanıtı ve Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ile MasterChef Türkiye'nin sıralamadaki yeri haberimizde...
7 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Böylece Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş, üç kategorinin tamamında zirvede yer alarak günü birinci sırada tamamladı.
Sevdan Bir Ateş'i NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı takip etti. Reyting listelerinde dizilerin yanı sıra Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, MasterChef Türkiye ve ana haber bültenleri de üst sıralarda yer aldı.
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Sevdan Bir Ateş – Show TV
- Yeraltı – NOW
- Yeraltı (Özet) – NOW
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
- Esra Erol'da – ATV
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
- ATV Ana Haber – ATV
- Show Ana Haber – Show TV
- MasterChef Türkiye – TV8
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
- Sevdan Bir Ateş – Show TV
- Yeraltı – NOW
- Yeraltı (Özet) – NOW
- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- MasterChef Türkiye – TV8
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
- Esra Erol'da – ATV
- ATV Ana Haber – ATV
- Show Ana Haber – Show TV
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
- Sevdan Bir Ateş – Show TV
- Yeraltı – NOW
- Yeraltı (Özet) – NOW
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
- Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
- MasterChef Türkiye – TV8
- Esra Erol'da – ATV
- ATV Ana Haber – ATV
- Show Ana Haber – Show TV
7 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA KİM BİRİNCİ OLDU?
7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş zirvenin sahibi oldu. Show TV'nin dizisi Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı. Dizinin ardından üç kategoride de NOW ekranlarının yapımı Yeraltı ikinci oldu.
YERALTI REYTİNGDE KAÇINCI OLDU?
Yeraltı, 7 Ekim 2026 reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı. Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan Yeraltı (Özet) de Total, AB ve ABC1 listelerinde üçüncü sıraya yerleşti.
SEVDAN BİR ATEŞ REYTİNG SONUCU
Sevdan Bir Ateş, 7 Ekim Çarşamba günü Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu. Dizinin özeti ise Total ve ABC1 listelerinde beşinci, AB kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.
MASTERCHEF TÜRKİYE REYTİNG SONUCU
MasterChef Türkiye, 7 Ekim Çarşamba reytinglerinde Total kategorisinde 10. sırada yer aldı. Program AB kategorisinde 6., ABC1 kategorisinde ise 7. sırada yer aldı.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT REYTİNG SONUCU
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Ekim Çarşamba günü Total kategorisinde 4. sırada yer aldı. Program AB listesinde 5., ABC1 kategorisinde ise 4. sırada günü tamamladı.
ESRA EROL'DA REYTİNG SONUCU
Esra Erol'da, 7 Ekim reyting sonuçlarında Total kategorisinde 6. sırada yer aldı. Program AB kategorisinde 8., ABC1 kategorisinde ise 8. sırada yer aldı.