6 Şubat'ta okullar yarım gün tatil mi? 6 Şubat'ta okullar tatil olacak mı?

6 Şubat'a sayılı günler kala öğrenci ve velilerin aklındaki en önemli soru okulların durumu oldu. Depremlerin yıl dönümü nedeniyle "6 Şubat'ta okullar yarım gün mü olacak, yoksa tatil mi ilan edilecek?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

6 ŞUBAT'TA OKULLAR YARIM GÜN TATİL Mİ?

6 Şubat tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış, ülke genelinde geçerli bir yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Okullar, resmi bir tatil ya da idari izin ilan edilmediği sürece normal ders programına göre eğitim-öğretime devam ediyor. Ancak bazı illerde anma programları veya yerel kararlar doğrultusunda farklı uygulamalar yapılabiliyor.

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat, resmi tatiller arasında yer almadığı için Türkiye genelinde okullar için genel bir tatil durumu söz konusu değil. Valilikler veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından özel bir karar alınmadığı sürece okullarda eğitim devam ediyor. Yerel bazlı bir tatil ya da izin durumu olup olmadığı ise il bazında yapılan duyurularla netleşiyor.

6 ŞUBAT'TA NE OLDU?

6 Şubat, Türkiye tarihine derin izler bırakan bir gün olarak hafızalara kazındı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen büyük depremler, binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve ağır yıkıma neden oldu. Bu nedenle 6 Şubat, her yıl afetlerde yaşamını yitirenlerin anıldığı, toplumsal hafızada önemli bir yere sahip bir tarih olarak anılıyor.

6 ŞUBAT'TA RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat günü, mevzuata göre resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör, resmi bir tatil ilan edilmediği sürece normal çalışma düzenine devam ediyor. Ancak anma etkinlikleri kapsamında bazı kurumlarda törenler veya kısa süreli programlar düzenlenebiliyor.