6 Şubat okullar tatil mi?

6 Şubat'ta okullar tatil mi olacak, Cuma günü için resmi bir tatil kararı alındı mı? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü nedeniyle "6 Şubat resmi tatil mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda deprem bölgesindeki bazı illerde, anma programları ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Bu yıl 6 Şubat tarihinin Cuma gününe denk gelmesi, alınan tatil kararlarının hafta sonu ile birleşerek 3 günlük blok tatil ihtimalini de beraberinde getirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARA 1 GÜN ARA

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin 3. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun katılım göstermesinin beklendiği etkinlikler sebebiyle trafik yoğunluğu oluşabileceği vurgulandı.

Bu kapsamda, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan personelin de, zorunlu hizmetler aksatılmamak kaydıyla idari izinli sayılacağı bildirildi.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ, ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

6 Şubat, Türkiye genelinde resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle ülke genelinde okullar ve iş yerleri normal şartlarda açık oluyor. Ancak deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bazı illerde valilikler tarafından alınan özel kararlarla okullar tatil edilirken, kamu çalışanlarına da idari izin veriliyor.

HATAY'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar doğrultusunda Hatay'da öğrenciler, hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma imkânı bulacak.

OSMANİYE'DE EĞİTİME ARA KARARI

Osmaniye'de de deprem felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle anma programları ve mezarlık ziyaretlerinin yoğunluk oluşturacağı değerlendirilerek okullar için tatil kararı alındı. İl genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı. Kamu çalışanları için de idari izin uygulaması yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP'TE 6 ŞUBAT KARARI

Gaziantep'te, depremin yıl dönümünde gerçekleştirilecek kabir ziyaretleri ve anma etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların da, zorunlu hizmetler dışında idari izinli sayılacağı duyuruldu.

DİĞER İLLERDE DURUM NE?

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep için tatil ve idari izin kararları netleşirken, diğer illerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni kararlar alınması halinde detayların güncellenmesi bekleniyor.