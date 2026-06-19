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Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti
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Niğde'de 11 katlı bir apartmanın 10. katındaki dairesinin penceresinden düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Niğde'de 11 katlı apartmanın 10'ncu katındaki dairenin penceresinden düşen S.Y. (20), hayatını kaybetti.

11'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 10'ncu katındaki dairede oturan S.Y., henüz bilinmeyen nedenle evin penceresinden beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde S.Y.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından S.Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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