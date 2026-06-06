6 Haziran Cumartesi 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Haziran Resmi Gazete yayımlandı!

6 Haziran Cumartesi 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Bilgilerinin Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11396)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11397)

–– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Görev Sürelerinin 8/6/2031 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11398)

–– Artvin İli, Borçka İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Camili Yöresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Korunma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11399)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Ekli Kroki ile Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11400)

–– Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Cinci Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11401)

–– Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11402)

–– Aksaray-Ulukışla-Yenice Kesimi 3. Kısım (Km: 55+001,00-106+126,00) Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11403)

–– 400 kV R-24 Balkaya RES YEKA-Vize 400 Havza Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11404)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Adalar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11405)

–– Ordu İli, Altınordu İlçesi, Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11406)

–– 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11407)

–– Artvin İli, Borçka İlçesinde Bulunan ve İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11408)

–– Malatya İli, Akçadağ İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11409)

–– Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılmasına ve Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:11410)

YÖNETMELİKLER

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2026 Tarihli ve 14626 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.