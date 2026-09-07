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6 Eylül Pazar akşamı MasterChef'te kim elendi, eleme adayları kimlerdi? Emre, Koray hangisi elendi?

6 Eylül Pazar akşamı MasterChef'te kim elendi, eleme adayları kimlerdi? Emre, Koray hangisi elendi?
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MasterChef Türkiye’de 6 Eylül Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan 8 yarışmacı, şeflerin değerlendirmesiyle yarışmada kalabilmek için mücadele ederken gecenin sonunda Koray elendi. Son etapta Emre ile karşı karşıya gelen Koray’ın vedası sonrası izleyiciler, “6 Eylül Pazar akşamı MasterChef’te kim elendi?”, “Eleme adayları kimlerdi?” ve “Emre mi Koray mı elendi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 6 Eylül 2026 Pazar akşamı eleme gecesi ekranlara geldi. Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şiringül ve Nurten’in yer aldığı eleme potasında son ikiye Emre ve Koray kaldı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim Koray olurken, MasterChef izleyicileri haftanın eleme adaylarını ve gecede yaşananları araştırmaya başladı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

6 EYLÜL PAZAR AKŞAMI MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Elemenin son etabında Emre ve Koray arasında kıyasıya mücadele yaşanırken, gecenin sonunda elenen yarışmacı Koray oldu. Böylece Koray, MasterChef Türkiye'ye veda eden dördüncü yarışmacı olarak yarışmaya devam edemedi.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

6 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen MasterChef Türkiye elemesinde Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şiringül ve Nurten eleme adayı olarak mücadele etti. Eleme gecesinde yarışmacılar MasterChef'te kalabilmek için hünerlerini sergilerken, son ikiye Emre ve Koray kaldı. Yapılan son değerlendirmelerin ardından yarışmaya veda eden isim Koray oldu.

SON DAKİKA!

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Pazar akşamı yaşanan eleme sonucunda Koray elendi. Demirhan, Gül ve Simge'nin ardından yarışmaya veda eden dördüncü isim Koray oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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