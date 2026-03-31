5G UYUMLU TELEFONLAR LİSTESİ: iPhone 11 5G destekliyor mu? Hangi telefonlar 5G destekliyor?

Türkiye’de 5G teknolojisinin resmi olarak aktif hâle gelmesi, milyonlarca kullanıcının gündeminde öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde kademeli olarak başlatılacak 5G hizmeti, mobil iletişimde devrim niteliğinde yenilikler sunacak. Peki, iPhone 11 5G destekliyor mu? Hangi telefonlar 5G destekliyor? Detaylar...

5G UYUMLU TELEFONLAR LİSTESİ

Yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi ile 5G, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, sağlık ve lojistik gibi kritik sektörler için de büyük fırsatlar yaratıyor.

Ancak kullanıcıların sorunsuz bir 5G deneyimi yaşayabilmesi için cihazlarının bu teknolojiye uygun olması gerekiyor. İşte 2025 ve sonrası piyasaya çıkan, 5G uyumlu telefonlar listesi:

HANGİ TELEFONLAR 5G DESTEKLİYOR?

5G desteği sunan cihazlar, markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor. iOS ve Android ekosisteminde birçok üretici, son 2-3 yılda piyasaya sürdüğü cihazları 5G uyumlu olarak satışa sunuyor.

APPLE iOS TELEFONLARIN 5G DURUMU

Apple kullanıcıları, iPhone 12 serisinden itibaren 5G teknolojisinden faydalanabiliyor. iPhone 11 ve öncesi modeller, 5G’yi desteklemiyor.

5G desteği sunan iPhone modelleri:

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi: Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen SE modelleri de 5G destekliyor.

ANDROİD TELEFONLARDA 5G SEÇENEKLERİ

Samsung Galaxy Serisi

Samsung, en geniş 5G uyumlu cihaz portföyüne sahip markalardan biri.

Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni modeller

Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda “5G” ibaresi bulunan cihazlar (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G)

Xiaomi, Redmi ve POCO Serileri

Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil)

Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G

POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisi’nin yeni nesil 5G modelleri

Diğer Önemli Android Markaları

Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi gibi eski amiral gemisi modeller

OPPO / Vivo / Honor / Realme: Son 2-3 yılda çıkan orta-üst ve amiral gemisi segmenti cihazlar (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi)

iPHONE 11 5G DESTEKLİYOR MU?

iPhone 11 serisi, maalesef 5G teknolojisini desteklemiyor. Apple’da 5G desteği iPhone 12 serisi ile başlamaktadır. Bu nedenle iPhone 11 kullanıcılarının 5G deneyimi yaşaması mümkün değildir. Eğer kullanıcılar 5G’ye geçmek istiyorsa, iPhone 12 ve sonrası modellere geçiş yapmaları gerekmektedir.

5G AYARLARI NASIL YAPILIR?

5G’den tam verim almak için cihazınızın ve SIM kartınızın 5G uyumlu olması gerekiyor. Telefon üzerinden yapılacak ayar adımları ise şu şekilde:

Ayarlar menüsüne girin

Hücresel / Mobil Ağlar seçeneğine tıklayın

Şebeke Modu kısmında “5G tercih edilir” seçeneğini aktif hale getirin

Bu adımlar tamamlandığında, mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit seviyesine çıkabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacaktır.