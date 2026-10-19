50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıkan Kylie Jenner kimdir? Kylie Cosmetics'i kaça sattı, kaç çocuğu var?

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Victoria's Secret, 18 Ekim Pazar akşamı Los Angeles'taki Sony Studios'ta düzenlediği defilenin sonuna en pahalı parçasını sakladı. Podyuma beyaz tüylü kanatlar ve beyaz bir mini etekle çıkan isim Kylie Jenner'dı. Üzerindeki Fantasy Bra'nın değeri 50 milyon dolar. Markanın 2018'den bu yana podyuma çıkardığı ilk Fantasy Bra da bu oldu.

SÜTYENİN ÜZERİNDE NE VAR?

Parçayı New York'taki kuyumcu Jacob & Co. hazırladı. Ortada 75,54 karatlık sarı bir elmas duruyor, çevresinde 4.410 doğal elmas var. Şirketin kurucusu Jacob Arabo, ortadaki sarı taşın tek başına 22 milyon dolar ettiğini söyledi. 15 zanaatkar sütyen üzerinde 1.000 saatten fazla çalıştı; parçanın ağırlığı iki kilogramın biraz altında.

Jenner'ı ön sıradan annesi Kris Jenner, annesinin partneri Corey Gamble ve sevgilisi Timothée Chalamet izledi. Aynı gece Barbara Palvin, Adriana Lima, Gigi ve Bella Hadid de podyumdaydı. Jenner ise bu podyumda ilk kez yürüdü.

KYLIE JENNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kylie Jenner, Amerikalı iş insanı ve realite yıldızı. Tam adı Kylie Kristen Jenner; 10 Ağustos 1997'de Los Angeles'ta doğdu, 29 yaşında. Annesi menajer Kris Jenner, babası olimpiyat şampiyonu eski dekatloncu Caitlyn Jenner. Model Kendall Jenner ablası; Kim, Kourtney, Khloé ve Rob Kardashian ise anne tarafından üvey kardeşleri.

ÇOCUK YAŞTA KAMERA KARŞISINDA

Kylie'yi ekrana taşıyan, ailenin E! kanalındaki realite programı Keeping Up with the Kardashians oldu; program 2007'de başladığında o henüz ilkokul çağında bir çocuktu ve dizi 2021'de bitene kadar Jenner kardeşler de kadrodaydı. Kendall ile birlikte giyim koleksiyonları çıkardılar.

RUJ SETİNDEN 600 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAYA

Asıl işi kozmetik. 2015'te Kylie Lip Kits adıyla ruj setleri satmaya başladı ve şirketin adı Şubat 2016'da Kylie Cosmetics olarak değişti; Mayıs 2019'da buna cilt bakımı serisi Kylie Skin eklendi. Kasım 2019'da Kylie Cosmetics'in yüzde 51'ini 600 milyon dolara Coty'ye sattı. Eylül 2021'de mayo markası Kylie Swim'i, 2024'te giyim markası Khy'yi kurdu.

Forbes, Mart 2019'da onu kendi çabasıyla milyarder olmuş en genç kişi olarak listesine aldı. Dergi Mayıs 2020'de bu değerlendirmeden vazgeçti ve vergi belgelerinin büyük olasılıkla sahte olduğunu yazdı. Jenner servetiyle ilgili yalan söylediği iddiasını reddetti.

Sosyal medyada da rekoru var: Ocak 2022'de Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın oldu.

ÇOCUKLARI VE TIMOTHÉE CHALAMET

Jenner'ın rapçi Travis Scott'tan iki çocuğu var: 1 Şubat 2018'de doğan kızı Stormi ve 2 Şubat 2022'de doğan oğlu Aire. Çift 2017'de birlikte görünmeye başlamış, 2019'da ayrılıp sonra yeniden bir araya gelmişti. Jenner, Nisan 2023'ten bu yana oyuncu Timothée Chalamet ile birlikte.