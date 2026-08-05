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5 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

5 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve emtia piyasalarını takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüşte görülen fiyat hareketleri, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler iç piyasadaki gram gümüş fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Yatırımcılar ise "Gram gümüş bugün ne kadar?", "Ons gümüş kaç dolar?" ve "Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gümüş piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons gümüş fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler gram gümüş fiyatlarına yansırken, güncel alış ve satış rakamları da yatırımcıların merak ettiği konular arasında bulunuyor. "Bugün gümüş fiyatları ne kadar?", "1 gram gümüş kaç TL?" ve "Ons gümüş kaç dolar seviyesinde?" soruları araştırılıyor. İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarına ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında gram gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 94,5455 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki son fiyatlamaya göre gram gümüşte alış fiyatı 94,4384 TL, satış fiyatı ise 94,5455 TL olarak kaydedildi. Güncel verilere göre gram gümüş, önceki kapanışa göre %3,87 oranında değer kazanırken, fiyatlarda 3,52 TL artış yaşandı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki gelişmeler yurt içindeki gram gümüş fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar gün boyunca alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

5 Ağustos 2026 Çarşamba saat 11.02 itibarıyla gram gümüş 94,5455 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülürken, gün içerisinde açıklanacak küresel ekonomik veriler, ons gümüş fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlerin gram gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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