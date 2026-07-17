"4C emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu, zamlı maaşların açıklanmasının ardından gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşlar, maaş farklarının hesaplara aktarılacağı tarihi araştırırken, gözler yetkili kurumlardan gelecek resmi ödeme takvimine çevrildi. 4C emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş zammının kesinleşmesinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde bu kez maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Zamlı maaşların hesaplara yatırılacak olmasıyla birlikte, temmuz ayının ilk yarısı için oluşan farkın hangi tarihte ödeneceği araştırılıyor. Özellikle memurların 14 günlük maaş farkı ile memur emeklilerinin zam farkı ödemelerine ilişkin resmi takvim yakından takip ediliyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI HESAPLARA YATIRILDI

Temmuz-Aralık 2026 döneminde geçerli olacak yüzde 13,52'lik maaş artışı ile birlikte memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Ancak zam kararı ayın ilk günlerinden itibaren geçerli olduğu için, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı ayrıca ödenecek.

Bu nedenle kamu çalışanları, zamlı maaşlarının yanı sıra oluşan 14 günlük maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1-5'i arasında aldığı için Temmuz maaşlarını zam öncesindeki tutar üzerinden aldı. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte oluşan maaş farkının ayrıca hesaplara yatırılması bekleniyor.

Şu ana kadar maaş farklarının ödeme tarihine ilişkin yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takviminin, hesaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI İÇİN GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Memurlar açısından en çok merak edilen konulardan biri de 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkının ne zaman ödeneceği oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fark ödemesinin ayrı bir ödeme takvimi kapsamında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Geçmiş dönem uygulamalarında maaş farkları, zamlı maaş ödemelerinin ardından kısa süre içinde hesaplara yatırılmıştı. Bu nedenle kamu çalışanları da benzer bir takvimin uygulanmasını bekliyor.

GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Ocak 2026 döneminde memur ve memur emeklilerine ait maaş zam farkları 23 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Temmuz dönemi için de benzer şekilde fark ödemelerinin ayın ikinci yarısında yapılabileceği değerlendiriliyor. Ancak ödeme tarihi kesinleşmiş değil ve resmi açıklama bekleniyor.

TEMMUZ 2026 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 13,52'lik artış sonrası bazı unvanlarda yeni maaşlar şu şekilde oldu:

• Şube Müdürü (1/4): 107.144 TL

• Memur (9/1): 72.103 TL

• Uzman Öğretmen (1/4): 92.199 TL

• Öğretmen (1/4): 83.287 TL

• Başkomiser (3/1): 101.275 TL

• Polis Memuru (8/1): 92.651 TL

• Uzman Doktor (1/4): 170.764 TL

• Hemşire (5/1): 84.877 TL

• Mühendis (1/4): 109.220 TL

• Teknisyen (11/1): 75.911 TL

• Profesör (1/4): 153.352 TL

• Araştırma Görevlisi (7/1): 102.813 TL

• Vaiz (1/4): 87.018 TL

• Avukat (1/4): 102.168 TL

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Memur emeklilerinin zam farkı ile memurların 14 günlük maaş farkı ödemelerine ilişkin henüz resmi ödeme tarihi açıklanmadı. Yetkili kurumlar tarafından yapılacak duyurunun ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde ödeme takvimi netlik kazanacak.