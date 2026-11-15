4 mevsim lastik kışın ceza yer mi, kışın kullanılır mı? Ticari araçlarda 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahipleri kış lastiği uygulamasına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle dört mevsim lastik kullanan sürücüler, bu lastiklerin kış şartlarında kullanılıp kullanılamayacağını ve zorunlu kış lastiği uygulamasında ceza nedeni olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi, ticari araçlarda dört mevsim lastik kullanmak yeterli mi? Detaylar...

4 MEVSİM LASTİK KIŞIN KULLANILIR MI?

Dört mevsim lastikler, hem sıcak hem de soğuk hava koşullarında kullanılmak üzere tasarlanır. Bu lastikler, kış şartlarının çok ağır olmadığı bölgelerde yıl boyunca kullanım imkânı sunabilir. Ancak her dört mevsim lastiğin kış lastiği performansına sahip olduğu söylenemez.

Özellikle kar ve buz bulunan yollarda lastiğin teknik özellikleri önem taşır. Kış şartlarında daha güvenli sürüş için lastiğin yanak bölümündeki işaretlerin kontrol edilmesi gerekir. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyacak özel kauçuk bileşimi ve sırt desenleriyle üretilir.

4 MEVSİM LASTİK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Dört mevsim lastiklerin kış lastiği yerine geçip geçmediği, ürünün üzerindeki teknik işaretlere ve sırt desenine bağlıdır. Kış lastiği denetimlerinde lastiğin yanağında M+S (çamur ve kar) işareti, M+S ile birlikte kar tanesi sembolü veya yalnızca kar tanesi (3PMSF) işareti aranır.

Bu nedenle yalnızca dört mevsim olarak satılması, bir lastiğin otomatik olarak kış lastiği kabul edilmesi için yeterli değildir. Lastiğin mevzuatta belirtilen işaretleri taşıması ve sırt deseninin de kış lastiği özelliklerine uygun olması gerekir.

4 MEVSİM LASTİK KIŞIN CEZA YER Mİ?

Dört mevsim lastik kullanan araçlara yalnızca lastiğin dört mevsim olması nedeniyle ceza uygulanmaz. Ancak kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan bir araçta kullanılan lastik, mevzuatta aranan işaret ve desen özelliklerini taşımıyorsa denetim sırasında cezai yaptırım gündeme gelebilir.

Dolayısıyla ticari araç sahiplerinin lastiklerinin yanak bölümündeki M+S veya kar tanesi işaretlerini kontrol etmesi önem taşıyor. Sadece ürünün satış adında dört mevsim ifadesinin bulunması, denetimde yeterli kabul edileceği anlamına gelmiyor.

4 MEVSİM LASTİK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Ticari araçlarda dört mevsim lastik kullanımı, lastiğin kış lastiği olarak kabul edilmesini sağlayan teknik şartları taşıması halinde zorunluluğu karşılayabilir. Lastiğin üzerinde gerekli M+S veya kar tanesi işaretinin bulunması ve sırt deseninin kış lastiği özelliklerine uygun olması gerekir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesine göre 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingillerindeki tüm lastiklerin; kamyonet ve minibüslerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor. İl sınırları içerisindeki uygulamanın kapsamı ve süresi konusunda valiliklerin kararları da dikkate alınmalı.

4 MEVSİM LASTİK KULLANAN TİCARİ ARAÇLARA KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

2026 yılında yapılan yasal düzenlemeyle kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Bu nedenle zorunluluk kapsamındaki ticari araçlarda kullanılan dört mevsim lastiklerin de mevzuattaki kış lastiği şartlarını karşılaması gerekiyor.

HUSUSİ OTOMOBİLLERDE 4 MEVSİM LASTİK KULLANMAK YETERLİ Mİ?

Hususi otomobiller için Türkiye genelinde ticari araçlardaki gibi zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor. Bununla birlikte valilikler, il sınırları içerisindeki hava ve iklim şartlarını dikkate alarak kış lastiği uygulaması konusunda karar alabiliyor.

Dört mevsim lastik kullanan otomobil sahiplerinin de lastiklerinin kış koşullarına uygunluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde yaz lastiklerinin yol tutuş performansı olumsuz etkilenebiliyor. Kış lastikleri ve kış koşullarına uygun dört mevsim lastikler, düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuşu sağlamaya yardımcı oluyor.