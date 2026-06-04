4 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

4 Haziran itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında gün içerisinde görülen hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenirken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve fiyat değişimlerine ilişkin ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 04 Haziran saat 10.20 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alışta 108,122 TL, satışta ise 108,225 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 108,2259 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %0,63 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini gümüş piyasasına çevirmeyi sürdürüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 04 Haziran itibarıyla hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar fiyatlar üzerinde etkili olurken, gram gümüşte görülen yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini yakından takip ederken, piyasalardaki yön arayışı da sürüyor.