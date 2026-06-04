Haberler

4 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

4 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Haziran günü gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve ons gümüş fiyatındaki dalgalanmalar gram gümüş fiyatlarına yön verirken, piyasadaki son durum yatırımcılar tarafından yakından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 4 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

4 Haziran itibarıyla gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarında gün içerisinde görülen hareketlilik, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenirken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve fiyat değişimlerine ilişkin ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 04 Haziran saat 10.20 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alışta 108,122 TL, satışta ise 108,225 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 108,2259 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %0,63 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini gümüş piyasasına çevirmeyi sürdürüyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 04 Haziran itibarıyla hareketlilik devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar fiyatlar üzerinde etkili olurken, gram gümüşte görülen yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini yakından takip ederken, piyasalardaki yön arayışı da sürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz
Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi

3 bilezik için nişan attı, olayın perde arkası mesajla ortaya çıktı
6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali dikkat çekti
Tunceli'de üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine beton blok düşen inşaat işçisi feci şekilde can verdi
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay

Anlaştığı yıldızı açıkladığına bin pişman oldu
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı

Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı