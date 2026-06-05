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4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu Son 4 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu 2026?

4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu Son 4 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu 2026?
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4 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu, son 4 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu? Türkiye’de milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon verileri, maaş zamları ve ekonomik hesaplamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE verilerinin ardından 2026 yılının ilk 4 aylık enflasyon toplamı merak konusu oldu.

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alan “4 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu?” ve “son 4 aylık enflasyon toplamı kaç?” soruları dikkat çekiyor. Memur ve emekli maaşlarından kira artış oranlarına kadar birçok kalemi etkileyen enflasyon verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 5 Haziran 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşacak.

Açıklanacak veriler, ekonomik dengeler ve sosyal ödemeler açısından kritik öneme sahip olacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentisinin sürdüğünü gösterirken piyasa tahminlerinin orta seviyede şekillendiğine işaret ediyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSEK SEVİYEDE

Anket sonuçlarına göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 28,94 seviyesinde kaydedildi.

Bu veri, enflasyonda düşüş beklentisine rağmen fiyat artışlarının halen yüksek seviyelerde devam ettiğini ortaya koyuyor.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan 2026’da enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine yükseldi.

Bu tablo, fiyat baskılarının yılın ilk aylarında da güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi.

ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ekonomistlere göre yılın ilk aylarında enflasyon üzerinde ücret ve vergi güncellemeleri önemli rol oynadı. Bunun yanı sıra mevsimsel geçiş etkileri de fiyatlar üzerinde belirleyici oldu.

Enerji maliyetleri, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler de enflasyonu yukarı yönlü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

EKONOMİK GÖSTERGELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam hesaplamaları yeniden şekillenecek. Aynı zamanda kira artış oranları ve sosyal ödeme kalemleri de bu verilerden doğrudan etkilenecek.

4 AYLIK ENFLASYON 2026 NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte “4 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu?” ve “son 4 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu?” soruları da netlik kazanacak. Böylece yılın ilk 4 ayına ilişkin enflasyon tablosu resmi olarak ortaya çıkmış olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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