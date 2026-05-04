4 aylık emekli maaş zammı SON DAKİKA! Temmuz ayı SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

TÜİK tarafından açıklanan 2026 Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına esas oluşturan 4 aylık enflasyon farkı netleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4,18 artış gösterirken yıllık enflasyon %32,27 seviyesinde gerçekleşmiştir. Peki, Temmuz ayı SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Detaylar...

4 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA!

Açıklanan resmi istatistikler doğrultusunda Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan enflasyon süreci birlikte değerlendirildiğinde emeklilerin maaş artışına temel oluşturan kümülatif oran %14,64 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz dönemi zammının ilk ve en önemli kısmını oluşturmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verileri, emekli maaş hesaplamalarında resmi referans kabul edilmekte olup 2026 yılı enflasyon sürecinin dördüncü ayı itibarıyla tablo büyük ölçüde şekillenmiştir. Özellikle Nisan ayında açıklanan %4,18’lik artış, toplam enflasyon farkının yukarı yönlü oluşmasında belirleyici olmuştur.

4 AYLIK SSK-BAĞ-KUR EMEKLİ ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

2026 yılı ilk dört ayında açıklanan TÜFE verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını doğrudan belirlemiştir. Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 ve Mart ayında %1,94 olarak açıklanan oranlara Nisan ayı %4,18’lik artış da eklendiğinde toplam enflasyon farkı %14,64 seviyesine ulaşmıştır.

Bu oran, 6 aylık enflasyon sürecinin yarısına karşılık gelmekte olup Temmuz ayında yapılacak nihai maaş artışının temel hesaplamasını oluşturmaktadır. TÜİK verileri doğrultusunda belirlenen bu oran, emekli maaşlarında ara zam etkisini şimdiden ortaya koymuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan TÜFE verileri, fiyat artışlarının resmi ölçümünü sağlamakta ve sosyal güvenlik ödemelerinde doğrudan belirleyici rol oynamaktadır.

TEMMUZ AYI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak maaş zammı, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecektir. Şu an itibarıyla Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık veri netleşmiş olup, kalan süreç Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarına bağlıdır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi %1,82, Haziran ayı beklentisi ise %1,52 olarak hesaplanmaktadır. Bu beklentiler doğrultusunda yapılan projeksiyonlarda 6 aylık toplam enflasyon farkının yaklaşık %18,50 seviyesine ulaşabileceği öngörülmektedir.

TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artışı resmiyet kazanacaktır. Böylece 6 aylık enflasyon süreci tamamlanarak nihai zam oranı kesin olarak belirlenecektir.

TCMB ve TÜİK verileri birlikte değerlendirildiğinde emekli maaş artışlarının tamamen enflasyon verilerine endeksli olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Temmuz zammı, yılın ilk yarısındaki ekonomik fiyat hareketlerinin toplam etkisini yansıtacaktır.