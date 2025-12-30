2026 yılına geri sayım başladı. 1 Ocak Perşembe günü yılbaşına denk gelirken, öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen konu "31 Aralık'ta okullar var mı yok mu?" sorusu oldu. Sosyal medyada yayılan tatil haberleri kafa karışıklığına neden olurken, vatandaşlar güvenilir kaynaklardan resmi bilgi almak istiyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık öğleden sonra tatil mi, çift mesai mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler kamu kurumları yarım gün mü? Detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

31 Aralık günü, öğrenciler için yarım gün eğitim veya resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu tarih, standart bir eğitim günü olarak işlemeye devam edecektir.

Öğrenciler için normal ders programı uygulanacak

Okullar tam gün açık olacak

31 Aralık, resmi tatil listesinde yer almamaktadır

Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin, 31 Aralık'ta çocuklarını okula göndermemek gibi bir plan yapmasına gerek yoktur.

31 ARALIK ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Bazı vatandaşlar 31 Aralık öğleden sonra tatil olabileceğini düşünse de, resmî kaynaklar bu konuda herhangi bir duyuru yapmamıştır.

31 Aralık öğleden sonra da dersler devam eder

Kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulaması yoktur

Öğrenciler için öğleden sonra ders programı değişmemektedir

Özetle, 31 Aralık öğleden sonra tatil iddiaları doğru değildir.

31 ARALIK ÖĞLEDEN SONRA ÇİFT MESAİ Mİ?

Bazı sektörlerde yıl sonuna özel çift mesai uygulamaları olabilse de, kamu kurumları ve eğitim kurumları için geçerli değildir.

Kamu çalışanları için resmi olarak çift mesai zorunluluğu yoktur

Okullar standart mesai saatlerine göre çalışacaktır

31 Aralık günü çift mesai uygulaması yalnızca özel sektör için geçerli olabilir

Dolayısıyla 31 Aralık'ta öğrenciler ve veliler, ders ve okul programında değişiklik beklememelidir.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR, ÜNİVERSİTELER, KAMU KURUMLARI YARIM GÜN OLACAK MI?

31 Aralık Çarşamba günü, okullar, üniversiteler ve kamu kurumları yarım gün tatil uygulamasına tabi değildir.

31 Aralık tam gün eğitim ve mesai günü olarak işlemeye devam eder

Resmî tatil uygulaması yalnızca 1 Ocak Perşembe için geçerlidir

Öğrenciler ve çalışanlar normal programlarına göre iş ve okul saatlerinde bulunacaktır

Kısaca, 31 Aralık Çarşamba günü hiçbir resmi kurumda yarım gün tatil veya kapanma uygulanmayacaktır.