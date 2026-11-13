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31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?

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31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kamu ve özel sektör çalışanları, öğrenciler ve veliler "31 Aralık yarım gün mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yeni yılın ilk gününün hafta sonuna bitişik olması nedeniyle 31 Aralık için idari izin verilip verilmeyeceği de merak ediliyor.

31 Aralık resmi tatil değil ve yarım gün de sayılmıyor. 2026 yılında 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, özel sektörde ve okullarda tam gün mesai yapılacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık yarım gün değil, tam gün çalışılacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre yarım gün tatil yalnızca dini bayramların arife günlerinde ve Cumhuriyet Bayramı'ndan önceki gün olan 28 Ekim'de uygulanıyor. Kanunda 31 Aralık için yarım gün tatil düzenlemesi bulunmuyor.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık resmi tatil değil. Resmi tatil olan gün, yılbaşı olan 1 Ocak. 2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak, Cuma gününe denk geliyor.

31 ARALIK İDARİ İZİN VAR MI?

31 Aralık 2026 için şu ana kadar açıklanmış bir idari izin kararı bulunmuyor. Kamu çalışanlarına idari izin verilmesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle mümkün oluyor. Böyle bir genelge yayımlanmadığı sürece kamu kurumlarında 31 Aralık günü normal mesai yapılacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak 2027 Cuma gününe denk geldiği için yılbaşı tatili hafta sonuyla birleşiyor. Böylece 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleriyle birlikte 3 günlük tatil yapılacak. 31 Aralık için idari izin verilmediği sürece tatil 4 güne çıkmayacak.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık günü okullarda dersler normal şekilde yapılacak. Okullar 1 Ocak Cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Öğrenciler 4 Ocak Pazartesi günü derslerine geri dönecek.

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü bankalar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bankalar 1 Ocak Cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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