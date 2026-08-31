31 Ağustos gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağına yerleşti. İç piyasada gram gümüşün TL karşılığı, küresel piyasalarda ise ons gümüşün dolar bazındaki seyri takip ediliyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi gram gümüş ne kadar oldu, gümüş yükseldi mi, düştü mü? Gümüş fiyatlarında düşüş bekleniyor mu? İşte 31 Ağustos 2026 Pazartesi gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram gümüş fiyatındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 103,960 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde yaşanan değişimle birlikte gram gümüşün alış ve satış fiyatları da yakından takip ediliyor.

31 Ağustos 2026 Pazartesi saat 11.16.11 itibarıyla gram gümüşte alış fiyatı 103,866 TL, satış fiyatı ise 103,960 TL olarak kaydedildi. Gram gümüş fiyatında yüzde 0,96 oranında yükseliş yaşanırken, önceki seviyeye göre 0,98 TL artış görüldü.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yaşanan fiyat hareketliliği yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram gümüşün güncel seviyesi ve alış-satış fiyatları merak edilirken, piyasadaki son değişimin yönü de araştırılıyor.

31 Ağustos 2026 Pazartesi saat 11.16.11 itibarıyla gram gümüş 103,960 TL seviyesinde bulunuyor. Güncel verilere göre gram gümüş yüzde 0,96 oranında yükselirken, önceki seviyeye kıyasla 0,98 TL artış kaydetti. Gram gümüşte alış fiyatı 103,866 TL, satış fiyatı ise 103,960 TL olarak açıklandı.