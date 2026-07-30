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30 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

30 Temmuz Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Temmuz Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Temmuz 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Temmuz Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yaşar Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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