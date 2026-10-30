30 Ekim altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında 30 Ekim Cuma günü yaşanan fiyat değişimleri yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları araştırılırken, ons altındaki hareketliliğin iç piyasaya etkisi de izleniyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu ve piyasadaki düşüş ya da yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 30 Ekim 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 30 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde gram altının alış ve satış fiyatları merak edilirken, piyasadaki düşüş hareketi de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.396,69 TL, satış fiyatı ise 6.397,59 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 0,86 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 30 Ekim 2026 Cuma günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.403,00 TL, satış fiyatı ise 10.481,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük kayıp yüzde 1,13 seviyesinde bulunurken, yatırımcılar fiyatlardaki düşüşün gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları 30 Ekim Cuma günü aşağı yönlü hareket ediyor. Altın onsun alış fiyatı 3.980,81 dolar, satış fiyatı ise 3.981,40 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yüzde 1,03 değer kaybeden ons altındaki değişimler, gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatlarına olası etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

30 Ekim 2026 Cuma günü saat 10.20.12 itibarıyla altın piyasasında düşüş eğilimi öne çıkıyor. Gram altının satış fiyatı 6.397,59 TL seviyesinde bulunurken günlük kayıp yüzde 0,86 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.481,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor ve yüzde 1,13 değer kaybediyor. Ons altının satış fiyatı ise 3.981,40 dolar seviyesinde bulunurken günlük düşüş yüzde 1,03 olarak öne çıkıyor. Altın piyasasındaki gerilemeyi takip eden yatırımcılar, fiyatların günün ilerleyen saatlerinde nasıl değişeceğini ve düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.