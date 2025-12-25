TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, denetimli serbestlik uygulamasında önemli değişiklikler getirdi. Pandemi döneminde çıkarılan düzenlemeler güncellenerek, bazı hükümlüler cezaevinden 3 yıl daha erken çıkabilecek. Peki, 3 yıllık denetimli serbestlik kimleri kapsıyor, hangi suçları kapsıyor? Denetimli serbestlik nedir, şartlar neler? Detaylar...

DENETLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli serbestlik, cezaevinde infaz edilen hükümlülerin, belirli şartlar ve denetim mekanizmaları altında toplum içine erken dönmelerini sağlayan bir uygulamadır. Amaç, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve ceza infaz sisteminde eşitsizliklerin giderilmesidir.

2025 itibariyle yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ile denetimli serbestlik süreci, özellikle pandemi dönemindeki düzenlemelerin güncellenmesiyle genişletildi. Artık kapalı cezaevinde olan hükümlüler açık cezaevine, açık cezaevinde olanlar ise denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçebilecek.

3 YILLIK DENETLİ SERBESTLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme kapsamında denetimli serbestlikten faydalanabilecek hükümlüler belirli kriterlere göre seçilmektedir. Ancak bazı suçlar ve suçlular bu düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

KAPSAM DIŞI SUÇLULAR

Terör ve örgütlü suçlar

Kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme

Cinsel saldırı ve istismar suçları

6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardan sorumlu olanlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, düzenleme ceza infaz sistemindeki eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemektedir ve bugün itibariyle düzenlemeden yararlanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır.

3 YILLIK DENETLİ SERBESTLİK HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

11. Yargı Paketi ile ceza infazında kapsam daraltılmış, ancak bazı suç tarihleri ve kapsam genişletilmiştir. Denetimli serbestlikten yararlanabilecek suçlar genel olarak toplum huzurunu doğrudan tehdit etmeyen suçlar olarak sınıflandırılmıştır.

DENETLİ SERBESTLİK ŞARTLARI NELER?

Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin uyması gereken şartlar şunlardır:

Hükümlünün belirlenen suçlar kapsamı dışında olması

Cezaevinde belirli bir süreyi tamamlamış olması

Toplum güvenliği ve kamu düzeni açısından risk oluşturmayacak olması

Ayrıca, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un geçici 10. maddesinde yapılan değişiklikle suç tarihi aralığı ve kapsam detayları yeniden düzenlenmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE KAÇ YIL ERKEN AYRILINACAK?

Pandemi döneminde getirilen düzenleme ile hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine ve açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken geçebilecek. Bu, ceza infaz sisteminde eşitsizliklerin giderilmesi ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.