3 Kasım altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

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Altın piyasasında 3 Kasım 2026 Salı günü yaşanan değişimler, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin alış ve satış fiyatları araştırılırken, ons altındaki hareketliliğin iç piyasaya etkisi de merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları güne yükselişle mi, düşüşle mi başladı? İşte 3 Kasım 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın ikinci işlem gününde gram altının alış ve satış fiyatlarında yaşanan değişimler merak edilirken, güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.276,19 TL, satış fiyatı ise 6.277,10 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altındaki günlük değişim yüzde 1,03 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü altın piyasasını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel rakamlara göre çeyrek altının alış fiyatı 10.224,00 TL, satış fiyatı ise 10.316,00 TL olarak kaydediliyor. Çeyrek altındaki günlük değişim yüzde 0,84 düşüş yönünde gerçekleşirken, yatırımcılar altın fiyatlarındaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da 3 Kasım Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının ons alış fiyatı 3.906,67 dolar, satış fiyatı ise 3.907,22 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki günlük değişim yüzde 0,93 düşüş yönünde gerçekleşirken, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketlerinin iç piyasadaki altın türlerine etkisi izleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

3 Kasım 2026 Salı günü saat 13.54.04 itibarıyla altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altının satış fiyatı 6.277,10 TL seviyesinde bulunurken günlük değer kaybı yüzde 1,03 olarak kaydediliyor. Çeyrek altın 10.316,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken yüzde 0,84 düşüş gösteriyor. Ons altının satış fiyatı ise 3.907,22 dolar seviyesinde bulunuyor ve günlük yüzde 0,93 değer kaybediyor. Altın türlerinde yaşanan düşüşü takip eden yatırımcılar, fiyatların günün ilerleyen saatlerinde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.