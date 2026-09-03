3 Eylül gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında 3 Eylül 2026 Perşembe günü hareketlilik devam ediyor. Değerli metalin gram fiyatındaki değişimleri yakından izleyen yatırımcılar, güncel alış-satış rakamlarının yanı sıra gümüşün bundan sonraki seyrini de araştırıyor. Özellikle “1 gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş fiyatı düşecek mi?” ve “Gram gümüşte yükseliş bekleniyor mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 3 Eylül Perşembe günü gümüş fiyatlarında son gelişmeler...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 3 Eylül 2026 Perşembe günü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların yakından izlediği gram gümüş, gün içinde 101,99 TL seviyesini gördü. Güncel verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 101,960 TL, satış fiyatı ise 102,038 TL olarak kaydedildi.

3 Eylül 2026 saat 13.58.08 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,54 oranında değer kazanırken, önceki seviyesine göre 0,60 TL artış gösterdi. Böylece 1 gram gümüşün satış fiyatı 102 TL bandının üzerine çıktı.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 3 Eylül Perşembe günü fiyatların yönü yatırımcıların takibinde. Gram gümüşte yaşanan yükselişle birlikte güncel alış ve satış rakamları da araştırılıyor. Saat 13.58.08 itibarıyla gram gümüş 101,9909 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel verilere göre gram gümüşte alış fiyatı 101,960 TL, satış fiyatı 102,038 TL olarak açıklandı. Değerli metalin fiyatı yüzde 0,54 yükselirken, gün içindeki değişim 0,60 TL oldu.