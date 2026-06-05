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3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu Son 3 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu 2026?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu Son 3 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu 2026?
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3 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu, son 3 aylık enflasyon oranı toplamı kaç oldu? Türkiye’de milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği enflasyon verileri, maaş zamları ve ekonomik beklentiler üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE verileri sonrası son 3 aylık toplam enflasyon oranı araştırılıyor.

Ekonomi gündeminde en çok aranan konular arasında yer alan “3 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu?” ve “son 3 aylık enflasyon toplamı kaç?” soruları dikkat çekiyor. Memur ve emekli maaş hesaplamalarından kira artışlarına kadar birçok kalemi etkileyen enflasyon verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 5 Haziran 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşacak.

Ekonomik göstergeler açısından kritik öneme sahip olan veriler, memur ve emekli maaş zam hesaplamaları üzerinde de doğrudan etkili olacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, piyasa beklentilerinin orta seviyede şekillendiğini ve enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSEK SEVİYEDE

Anket sonuçlarına göre yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 olarak kaydedildi.

Bu veri, enflasyonun düşüş eğilimine rağmen halen yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret ediyor.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Nisan 2026’da enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine ulaştı.

TÜFE’deki artış, hem aylık hem de yıllık bazda fiyat baskılarının sürdüğünü ortaya koydu.

FİYAT ARTIŞLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Ekonomistler, yılın ilk aylarında görülen enflasyon artışında ücret ve vergi güncellemelerinin yanı sıra mevsimsel etkilerin de rol oynadığını belirtiyor.

Ayrıca enerji fiyatları, küresel emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin de enflasyon üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

EKONOMİK GÖSTERGELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam hesaplamaları da yeniden şekillenecek.

3 AYLIK ENFLASYON 2026 NE KADAR OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandığında “3 aylık enflasyon 2026 ne kadar oldu?” sorusu cevabını bulacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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